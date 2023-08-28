Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı çiftinin heyecanı büyüyor
8 Mayıs'ta evlenen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, ilk çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı. Birlikte denizin ve güneşin keyifini çıkarana çift, tatil fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı
Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti.
Evlendikten kısa bir süre sonra Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'dan müjdeli haber geldi. Çiftin bebek beklediği ortaya çıktı.
Bebeklerini kucaklarına almak için geri sayıma başlayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, şu sıralar tatil yapıyor. İlk kez anne ve baba olma heyecanını yaşayacak olan çift, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.