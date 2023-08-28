Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı çiftinin heyecanı büyüyor

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Bebeklerini kucaklarına almak için geri sayıma başlayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, şu sıralar tatil yapıyor. İlk kez anne ve baba olma heyecanını yaşayacak olan çift, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.