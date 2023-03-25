F4 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F4 Tuşu Hangisi?

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Bilgisayar klavyelerinde yer alan ve birtakım özel görevleri yerine getiren tuş gruplarından birisi de fonksiyon tuşlarıdır. Bu fonksiyon tuşlarından biri olan F4 tuşu nerede? Klavyede F4 tuşu hangisi? F4 tuşu görev ve yetkileri hakkındaki tüm merak edilenleri sizler için bir araya getirdik. İşte, tüm detayları ile F4 tuşu…

F4 Tuşu Nedir?

F4 tuşu; klavyelerimizin üzerinde yer alan ve bilgisayar üzerinde çalışan programların belirli eylemleri gerçekleştirmesini sağlayan fonksiyon tuşlarından bir tanesidir. Daha çok, dosya gezgini üzerinde arama çubuğunu açmasıyla bilinen F4 tuşunun, bunun yanı sıra başka birtakım özellik ve görevleri de bulunmaktadır. F4 tuşuna atanmış olan bu yetkileri, yazımızın ilerleyen kısımlarında bulabilirsiniz.

Klavyede F4 Tuşu Hangisi?

F4 tuşunun bir fonksiyon tuşu olması sebebiyle, ilk olarak fonksiyon tuşlarının klavye üzerindeki yerinden bahsetmek gerekmektedir. Özellikle laptoplarda, diğer tuşlara kıyasla daha küçük boyutlara sahip olan bu tuşlar, klavyelerin en üst kısmında yer almaktadır. Peki, bu tuşlardan biri olan F4 tuşu nerede? Tıpkı diğer fonksiyon tuşları gibi kendine has görevleri olan F4 tuşu; F3 ile F5 tuşları arasında yer almaktadır.

F4 Tuşu Ne İşe Yarar?

En bilinen özelliği dosya gezgini üzerinde arama çubuğu açması ve arama yapılmasına olanak sağlaması olsa da F4 tuşunun özellikleri sadece bununla sınırlı değildir. Aşağıdaki listemizde bu tuşun farklı görev ve özelliklerine ulaşabilirsiniz:

F4 tuşu, Windows XP ve Windows 95 yüklü olan bilgisayarlarda ara/bul penceresini açarken; Windows 2000 ve daha üzerine bir işlerim sistemi yüklü olan bilgisayarlarda ise son yapılan işlemi tekrar etmeye yaramaktadır.

Gerek Windows üzerinde yer alan dosya gezgininde gerekse de Explorer üzerinde adres çubuğunu açar.

Alt tuşu ile birlikte kullanıldığında (Alt+F4) aktif olan pencereyi kapatan bu tuş; Ctrl ile birlikte kullanıldığında ise (Ctrl+F4) pencere içindeki bir başka aktif pencereyi kapatmaktadır.

F4 tuşunun görevlerini sıraladıktan sonra diğer fonksiyon tuşlarından da bahsetmemiz gerekmektedir. Yazımızın geri kalan kısmında, F1’den F12’ye kadar tüm fonksiyon tuşlarının özelliklerini inceleyebilirsiniz:

F1 Tuşu: Neredeyse tüm programlarda yardım menüsünü açan F1 tuşu bazı bilgisayarlarda ise BIOS ayarlarına ulaşmak için kullanılmaktadır.

F2 Tuşu: Bir dosya ya da dokümanın isminin değiştirmesini sağlamaktadır.

F3 Tuşu: Ara ve bul özelliği açar. Word üzerinde ise Shift+F3 kombinasyonu kullanıldığında seçilen yazıyı küçük ya da büyük harf yapar.

F5 Tuşu: İnternet tarayıcılarında açık olan sayfayı yeniden yükler.

F6 Tuşu: İnternet tarayıcılarının tümünde, imleci adres çubuğuna taşımaya yarar. Ayrıca, Ctrl ve Shift tuşlarıyla birlikte kullanıldığı takdirde açık halde bulunan diğer Word belgesini açar.

F7 Tuşu: Office programlarında, doküman içindeki yazıları imla ve gramer açısından kontrol eder.

F8 Tuşu: Windows’un açılış menüsünü açmak için kullanılır.

F9 Tuşu: Microsoft Word üzerindeki belgeyi yeniler. Outlook üzerinde ise e-posta gönderir ve alır.

F10 Tuşu: Menü çubuğunu açmak için kullanılır. Ayrıca Ctrl tuşu ile birlikte kullanılan F10 tuşu, Word’de açık olan pencereyi büyütür.

F11 Tuşu: İnternet tarayıcıları üzerinde tüm ekranı tam ekran moduna çevirir.

F12 Tuşu: Word üzerinde, farklı kaydet öğesinin seçilmesini sağlar.

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