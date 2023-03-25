Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji F9 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F9 Tuşu Hangisi?
ABONE OL

F9 tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar? Klavyede F9 tuşu hangisi?

Bilgisayarlara bağlı olarak çalışan ve üzerinde yer alan harf, rakam, yön tuşları gibi tuşlarla bilgisayarlara birtakım komutların iletilmesini sağlayan aygıta klavye adı verilmektedir. Klavyenin modeline bağlı olarak değişmek üzere 101 ile 105 tuştan meydana gelen klavyelerde, bazı özel komutları gerçekleştirmek üzere görevlendirilmiş tuşlar da bulunmaktadır. Bu tuşlardan bir tanesi olan F9 tuşu nedir? F9 tuşu ne işe yarar? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

F9 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F9 Tuşu Hangisi?
HABERTURK.COM

Bilgisayarlarda işletim sistemine birtakım temel komutları göndermek ile yetkilendirilmiş tuşlara fonksiyon tuşları adı verilmektedir. Bu, fonksiyon tuşlarından biri olan F9 tuşu nerede? Klavyede F9 tuşu hangisi? F9 tuşuna dair tüm merak edilen bilgileri sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

F9 Tuşu Nedir?

Bilgisayar üzerinde bazı kolay komutların gerçekleşmesini sağlayan fonksiyon tuşlarından biri olan F9 tuşunun, kullanıcılar tarafından en çok bilinen özelliği Microsoft Outlook üzerinde e-posta gönderip alması olarak bilinse de F9, bunun dışında birtakım özel görevleri de yerine getirebilmektedir. Yazımızın ilerleyen kısımlarında göreceğiniz F9 Tuşu Ne İşe Yarar başlığı altında bu özellikleri inceleyebilirsiniz.

Klavyede F9 Tuşu Hangisi?

Klavyelerimizin en üst kısmında bulunan ve özellikle dizüstü bilgisayarlarda diğer tuşlara kıyasla daha küçük boyutlara sahip olan tuşlara, fonksiyon tuşları adı verilmektedir. Klavyelerin sol üst köşesinde yer alan ve ESC tuşunun hemen yanından başlayan bu tuşlar, F1’den başlayıp F12’ye kadar ulaşmaktadır. F9 tuşu da bu grubun içerisinde, F8 ile F10 tuşları arasında yer almaktadır.

F9 Tuşu Ne İşe Yarar?

Yazımızın başında F9 tuşunun, Outlook üzerinde e-posta alıp göndermenin yanı sıra farklı özelliklerle yetkilendirildiğinden bahsetmiştik. Aşağıda vermiş olduğumuz liste üzerinden bu fonksiyon tuşunun tüm özelliklerine ulaşabilirsiniz:

  • Microsoft Office programlarından bir tanesi olan Word üzerinde hazırlanmış bir belgenin yenilenmesini sağlar.

  • Microsoft Outlook programında e-posta gönderir ve alır.

  • Yine Word üzerinde çalışırken, Ctrl tuşu ile birlikte kullanıldığında (Ctrl+F9) belgeye boş alanlar ekler.

Önemli fonksiyon tuşlarından bir tanesi olan F9 tuşunun hangi yetkilerle donatıldığını gördükten sonra, diğer fonksiyon tuşlarından da kısaca bahsetmek gerekmektedir. F1’den başlayarak F12’ye kadar giden fonksiyon tuşlarının öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

F1 Tuşu: Neredeyse Windows üzerinde çalışan tüm programlarda yardım menüsünü açar. Ayrıca bazı bilgisayar marka ve modellerinde BIOS ayarlarına ulaşmak için kullanılır.

F2 Tuşu: Windows üzerinde yer alan bir dosya, belge ya da dokümanın isminin değiştirmesini sağlamaktadır. Tıpkı F1 tuşu gibi bazı bilgisayarda, BIOS ayarlarına ulaşmak için kullanılmaktadır.

F3 Tuşu: Ara ve bul özelliği açar. Word üzerinde ise Shift+F3 kombinasyonu kullanıldığında seçilen yazıyı küçük ya da büyük harf yapar.

F4 Tuşu: İnternet Explorer üzerinde adres çubuğunu açar. Bunun yanı sıra Alt+F4 kombinasyonu, Windows üzerine çalışmakta olan programı ya da pencereyi kapatır.

F5 Tuşu: İnternet tarayıcılarında açık olan sayfayı yeniden yükler. Bir Office programı olan PowerPoint’te slayt gösterisini başlatır.

F6 Tuşu: İnternet tarayıcılarının tümünde, imleci adres çubuğuna taşımaya yarar. Ayrıca, Ctrl ve Shift tuşlarıyla birlikte kullanıldığı takdirde açık halde bulunan diğer Word belgesini açar.

F7 Tuşu: Office programlarında, doküman içindeki yazıları imla ve gramer açısından kontrol eder.

F8 Tuşu: Windows’un açılış menüsünü açmak için kullanılır. Windows güvenli modda açılmak istendiğinde F8 kısayolu ile bu durum gerçekleştirilir.

F10 Tuşu: Menü çubuğunu açmak için kullanılır. Word üzerinde açıl olan bir pencereyi büyütmek için Ctrl+F10 tuş kombinasyonu kullanılmaktadır.

F11 Tuşu: İnternet tarayıcıları üzerinde tüm ekranı tam ekran moduna çevirir.

F12 Tuşu: Microsoft Word belgesi üzerinde, farklı kaydet öğesinin seçilmesini sağlar.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Monster BIOS Tuşu Nedir? Monster Laptop BIOS Girmek İçin Hangi Tuşa Basılmalıdır?
TEKNOLOJİ Monster BIOS tuşu nedir?
Lenovo BIOS Tuşu Nedir? Lenovo Laptop BIOS Girmek İçin Hangi Tuşa Basılmalıdır?
TEKNOLOJİ Lenovo BIOS tuşu nedir?
FN Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede FN Tuşu Hangisi?
TEKNOLOJİ FN tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar?
Num Lock Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede Num Lock Tuşu Hangisi?
TEKNOLOJİ Num Lock tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar?
F1 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F1 Tuşu Hangisi?
TEKNOLOJİ F1 tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar?
Asus BIOS Tuşu Nedir? Asus Laptop BIOS Girmek İçin Hangi Tuşa Basılmalıdır?
TEKNOLOJİ Asus BIOS tuşu nedir?
Alt Gr Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede Alt Gr Tuşu Hangisi?
TEKNOLOJİ Alt Gr tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar?
HP BIOS Tuşu Nedir? HP Laptop BIOS Girmek İçin Hangi Tuşa Basılmalıdır?
TEKNOLOJİ HP BIOS tuşu nedir?
Insert Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede Insert Tuşu Hangisi?
TEKNOLOJİ Insert tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar?
ESC Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede ESC Tuşu Hangisi?
TEKNOLOJİ ESC tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.