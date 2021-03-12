Facebook, kullanıcılarına hikâyelerine çıkartma görünümlü ücretli reklamlar ekleyerek gelir elde etme imkânı sunuyor. Şirket, şimdilik az sayıda kullanıcıyla test ettiği bu özelliği yakında daha fazla kullanıcıya sunmayı planlıyor.

Peki, Facebook'un videolara reklam yerleştirmesi için izlenme sayısının kaç olması gerekiyor. İşte merak edenler için Facebook'taki yeni çalışmanın detayları...

3 DAKİKADAN KISA VİDEOLARA REKLAM GELİYOR

Facebook, yayın içi reklamları en az 3 dakikalık videolarda gösterirken son 60 günde toplam 600 bin dakika görüntülenmiş ve en az 5 videoya sahip olan sayfaların üç dakikadan kısa videolarına da reklam yerleştirmesine izin verecek.