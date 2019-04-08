Facebook reklamları 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle Türkiye’de resmen vergilendirilmeye başlandı. Artık Türkiye’de Facebook, Instagram, Messenger veya Marketplace üzerinden verilen reklamlardan yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi ( KDV) kesiliyor.

Bu vergi tutarı, Facebook’a ödenen reklam bütçesinin üzerine eklendiğini ve reklamverenlerin cebinden çıktığını belirtelim. Bu KDV tutarı, Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) iletilmek üzere Facebook İrlanda’ya yapılıyor.

Facebook Türkiye’deki faaliyetlerini Facebook Ireland Ltd. üzerinden Türkiye'de yerleşik olmayan bir kurum olarak yürütüyor.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 1 Nisan’da uygulanmaya başlanan yeni dönemle birlikte Facebook Ireland Ltd. de artık Türkiye'de KDV'ye tabi tutuluyor.

Resmi olarak açıklanmasa da Facebook’un 2018 yılını Türkiye’de 2.5 milyar TL seviyesinde bir ciroyla kapattığı tahmin ediliyor ve bu rakam her yıl daha da artıyor.

Bu 2.5 milyar TL’lik gelirin tamamına yakınını da reklam gelirleri oluşturuyor. Diğer bir deyişle KDV’ye tabi olmasıyla birlikte Maliye, Facebook’tan yıllık en az 450 milyon TL’lik (2.5 milyar TL’nin yüzde 18’i tutarında) bir KDV geliri elde etmiş olacak.

Ancak Facebook, Türkiye'deki reklam operasyonlarını İrlanda'daki şirketi üzerinden yönettiği (Türkiye'de yerleşik olmayan bir kurum olduğu) için henüz Türkiye'de elde ettiği bu söz konusu 2.5 milyar TL'lik gelirin vergiye tabi olmadığını, diğer bir deyişle, KDV'nin yine beyan zorunluluğu gelen kullanıcıların cebinden çıkacağını da belirtmekte fayda var.

TÜRKİYE’DEKİ MİLYONLARCA HESABI İLGİLENDİRİYOR

Ocak 2019 verilerine göre Türkiye’nin Facebook’ta 43 milyon, Instagram’da 38 milyon kullanıcısı bulunuyor. Sosyal ağın 2018 yılının kasım ayı sonunda açıkladığı verilere göre ise Türkiye genelinde 2 milyona yakın küçük ve orta ölçekli işletmenin Facebook’ta bir işletme sayfası bulunuyor. Bu resmi işletmelerin yanı sıra Facebook’ta sayfası olan herkes, platformda sunulan çeşitli formatlarda reklam verebiliyor.

Dolayısıyla artık Türkiye’den Facebook ve bünyesindeki platformlara reklam vermek isteyenlerin tümü KDV ödeyecek. Reklamverenler için maliyetleri artıracak olan bu yeni gelişmenin, Facebook’taki reklamların hacmini nasıl etkileyeceği de merak konusu.

Çünkü bundan önce milyonlarca hesap sahibi, Türkiye’de resmi bir şirket kurmadan da Facebook platformunda ticari reklamlar verebiliyordu. Ancak yeni dönemde, bu hesaplar da şirket olup, olmamalarına bakılmadan, KDV mükellefiyetine tabi olmuş olacak.

VERGİ KİMLİK NUMARALARINI İSTEDİ

Facebook bu kapsamda Türkiye’deki kullanıcılara yönelik olarak bildirimlerini de yaptı. Sosyal ağdan yapılan uyarıda, “Facebook, 1 Nisan 2019 itibarıyla Türkiye Katma Değer Vergisi almaya başlayacaktır. Doğru şekilde vergilendirildiğinizden emin olmak için KDV numaranızı (Vergi Kimlik Numarası) ekleyin ve kendiniz KDV beyanında bulunacağınızı onaylayın” denildi.

Örneğin, 100 TL olarak belirlenmiş bir faturalandırma düzeyine ulaştığınızda, Facebook tarafından sizden 100 TL ücret alındıysa, ücretin ara toplamı reklam maliyetleri için 100 TL olacak.

Bunun üzerine yüzde 18 oranında KDV eklenecek ve böylece bu ücret için toplamda 118 TL ödeme yapılacak (100 TL + 18 TL = 118 TL). Bu yüzden KDV uygulaması nedeniyle Facebook reklamlarını kullananların faturalandırma düzeyindeki tutardan daha fazla ücret alınabilecek.



