Türkiye’de, Facebook üzerinden reklam verenlere vergi uygulamasına resmen başkandı. Bu kapsamda artık Facebook reklamlarından yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi ( KDV) kesiliyor.
Konuya ilişkin olarak resmi bilgilendirme de yine Facebook tarafından yapıldı. Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Facebook Business’ın “Faturalandırma ve Vergiler” bölümünde “Türkiye Katma Değer Vergisi (KDV) Hakkında” başlıklı bir bilgilendirme yazısı yayınlandı.
Yazıda, “1 Nisan 2019 tarihinden itibaren, Türkiye vergi kanunlarında yakın zamanda yapılan değişiklik sebebiyle, Facebook Ireland Ltd. artık Türkiye'de yerleşik olmayan bir kurum olarak KDV'ye tabi olacaktır. İşletmesi Türkiye'de bulunan ve geçerli bir Türkiye KDV Numarası sağlamamış tüm reklamverenlerden, Facebook Ireland Ltd.'dan satın alınan reklam hizmetleri için %18 KDV alınacaktır” denildi.
İşte o duyuru
Açıklamada, “Facebook'ta reklam vermeye devam etmek için hesap ayarlarınıza gidin ve işletme adınızı, adresinizi güncellediğinizden ve Türkiye KDV numaranızı eklediğinizden emin olun. Reklamveren, KDV numarasını vererek Türkiye Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun 9. Maddesi kapsamında KDV beyanında bulunacağını onaylar.
Not: KDV numaranızı vermezseniz, Size sunulan tüm reklam hizmetlerinden %18 oranında KDV alınır. KDV, reklamlarınız için sizden alınan her ücrete dahil edilir. Facebook reklamlarınızın ödemesini manuel bir ödeme yöntemi ile yapıyorsanız, reklam hesabınıza para sağladığınızda KDV uygulanır” ifadelerine yer verildi.
Facebook'taki bu yeni dönem kapsamında Facebook'ta reklam verenlere de Hesabınıız KDV no ekleyerek güncelleyin" bildirimi yapıldı. Bu bildiride, "Facebook, 1 Nisan 2019 itibarıyla Türkiye Katma Değer Vergisi almaya başlayacaktır. Doğru şekilde vergilendirildiğinizden emin olmak için KDV numaranızı ekleyin ve kendiniz KDV beyanında bulunacağınızı onaylayın" denildi.
UYGULAMA NASIL OLACAK?
Facebook’a reklam veren Türkiye’deki hesap sahiplerinden alınacak olan yüzde 18’lik KDV uygulaması şu şekilde işleyecek:
Örneğin, 100 TL olarak belirlenmiş faturalandırma düzeyinize ulaştığınız için kısa süre önce sizden 100 TL ücret alındıysa, ücretin ara toplamı reklam maliyetleri için 100 TL olacak. Bunun üzerine yüzde 18 oranında KDV eklenecek ve böylece bu ücret için toplamda 118 TL ödeme yapılacak (100 TL + 18 TL = 118 TL). Bu yüzden Facebook reklamlarını kullananların faturalandırma düzeyindeki tutardan daha fazla ücret alınabilecek.
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