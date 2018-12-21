Sosyal ağ Facebook, mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcıları için yeni bir kripto para birimi tasarlıyor. Bloomberg´in haberine göre, kripto para uygulama içinde yapılan para transferleri için kullanılacak. Uygulama öncelikle Hindistan içerisindeki para havalesi piyasasına odaklanacak.

Bloomberg’in konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişilerden edindiği bilgiye göre, para birimi, ‘sabit koin’ (ABD dolarına sabitlenmiş döviz kuru değerindeki dijital para birimi) olarak geliştirilecek.

Facebook’un sözcüsü yaptığı açıklamada, “Diğer şirketler gibi Facebook da blockchain teknolojisinin gücünü geliştirmek için yollar arıyor. Bu küçük yeni takımımız çok farklı uygulamalar deniyor. Şu anda paylaşabileceklerimiz bu kadar” ifadelerini kullandı.

WhatsApp’ın Hindistan´da 200 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Ülke havale ile para göndermede de liderliğini koruyor. Dünya Bankası´na göre 2017 yılında Hindistan´a 69 milyar dolar para transfer edildi.

Çin’den sonra 480 milyon ile en fazla internet kullanıcısına sahip olan ülke konumunda olan Hindistan’da, bu sayının 2022 yılında ise 737 milyon ulaşması bekleniyor.

Bu rakamlar, dünya genelinde 2.5 milyar kullanıcısı ve yıllık 40 milyar doalrı aşkın geliri olan Facebook´un Hindistan’a odaklanmasını hızlandırdığı belirtiliyor.

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