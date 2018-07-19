Apple tarafından geliştirilip 2010 yılında duyurulan FaceTime bugün hücresel veri ile kullanılabiliyor. Yani FaceTime ile yapacağınız görüşmeler ya internet paketinizden ya da WİFİ’niz üzerinden ücret yansıması görüyor. FaceTime uygulaması telefon faturanıza yansımıyor. FaceTime nasıl kullanılır? Facetime’ı etkileştirirken hata alıyorsanız ne yapmalısınız? Bu ve benzeri sorularınıza cevaplar aradık.
FACETİME NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?
iPhone marka telefonunuzdan görüşme yapabilmek için arayacağınız kişinin de Apple kullanıcı olması gerektiğini bilmelisiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek FaceTime uygulamasını etkinleştirebilirsiniz;
Öncelikle bir WİFİ’ye bağlı olduğunuzdan emin olun ya da Hücesel Veri’nizi açın.
Ayarlar > FaceTime'a gidin ve aktif edin.
FaceTime ayarını görmüyorsanız, Ayarlar > Genel > Sınırlamalar öğesinde Kamera ve FaceTime'ın etkisizleştirilmediğinden emin olun.
Aramak istediğiniz kişiyi telefon rehberinizden bulup FaceTime ikonuna dokunun.
İPAD VEYA İPOD TOUCH’TA FACETİME ETKİNLEŞTİRME
iPad veya iPod touch kullanıyorsanız aşağıdaki adımları izleyin;
Ayarlar > FaceTime > FaceTime'la Apple kimliğini kullan seçeneğine dokunarak e-posta adresinizi kaydedin ve Apple Kimliğinizle giriş yapın.
FACETİME ETKİNLEŞTİRME SORUNU
iPhone telefonlarda bazı durumlarda FaceTime istenildiği gibi çalışmalayabilir ve “Etkinleştirme sırasında bir hata oluştu” gibi bir uyarı alabilirsiniz. . Apple’ın bu gibi durumlar için önerdiği yol şöyledir;
Aygıt ayarlarınızı kontrol edin
Bir hücresel veri veya Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzdan emin olun. iPhone kullanıyorsanız, telefon numaranızı iMessage ve FaceTime ile kullanmak üzere etkinleştirmek için SMS mesajlaşma özelliğine ihtiyacınız olur. Operatörünüze bağlı olarak bu SMS ücretlendirilebilir.
Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat'e giderek saat diliminizin doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
FACETİME NASIL KULLANILIR?
Facetime’ı etkinleştirdikten sonra tek yapmanız gereken aramız gereken kişiyi listeden bulup FaceTime ikonuna dokunmaktır. İpadler’de de İphone’larda da aynı yolla arama yapılır. FaceTime’ı etkinleştirmenize rağmen ikon görünmüyorsa karşı taraf Apple kullanıcı olmayabilir. Ayrıca bazı Apple kullanıcılar da FaceTime uygulamasından faydalanamaz.
Pad'te iPhone'dan farklı olarak giriş ekranınızda bir FaceTime ikonu bulunuyor. Bu ikona tıklayarak FaceTime ile görüntülü görüşme yapmak istediğiniz kişiyi doğrudan arayabiliyorsunuz.
FaceTime'ı şu aygıtlarda Wi-Fi üzerinden kullanabilirsiniz:
iPhone 4 veya sonraki modeller
iPad Pro (tüm modeller)
iPad 2 veya sonraki modeller
iPad mini (tüm modeller)
iPod touch 4. nesil veya sonraki modeller (sesli FaceTime aramaları yalnızca iPod touch 5. nesil veya sonraki modellerde desteklenir)
FaceTime'ı şu aygıtlarda Wi-Fi olmadan hücresel veri planı ile de kullanabilirsiniz:
iPhone 4s veya sonraki modeller
iPad Pro (tüm modeller)
iPad (3. nesil veya sonraki modeller)
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