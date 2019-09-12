Temmuz ayında politika faizini yüzde 24'tenb 19.75'e düşüren Merkez Bankası'nın bugün alacağı faiz kararı büyük bir merakla bekleniyordu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu(PPK) bugün de beklentilerin 50 baz puan yukarısında bir şekilde haftalık repo faizini 325 baz puan indirdi. Böylece politika faiz oranı yüzde 16.50'ye geriledi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal göreve başladıktan sonra iki PPK toplantısında da yüksek oranlı faiz indirim kararı çıktı. Politika faizi son 2 ayda 750 baz puan geriledi. Bu gerilemeye rağmen Türkiye hala dünyada politika faizi en yüksek 10 ülke arasında yer alıyor.

BİR SIRA DÜŞTÜK

Bugünkü indirimin ardından Türkiye 'faiz liginde' İran'ın altına düşerek Sierra Leone ve Ukrayna'yla 8. sırayı paylaştı. Faiz liginin ilk sırasında ekonomik krizle boğuşan Arjantin bulunuyor. Arjantin yüzde 85.99'la açık ara dünyanın en yüksek faizine sahip ülkesi. Bir başka krizdeki ülke Zimbabve de temmuz ayında enflasyonun yüzde 500'e ulaşmasıyla politika faizini yüzde 15'ten yüzde 50'ye yükseltmişti. Ülkenin üçte biri yaşanan kriz nedeniyle şu anda günde bir öğün yemek bile bulamıyor.

DÖRT ÜLKENİN FAİZİ NEGATİF

Üçüncü sırada ise yüzde 27.87'lik politika faiziyle sadece ekonomik değil siyasi bir kriz de yaşayan Venezuela geliyor. Faiz liginde üst sıralarda bunlar yaşanırken altlarda ise bambaşka bir hikayeyle karşılaşılıyor. Euro Bölgesi ülkelerinde 0(sıfır) faiz uygulanırken, Japonya, İsveç, Danimarka ve İsviçre'de negatif faiz uygulanıyor. İsviçre yüzde -0.75 ile dünyanın en düşük politika faizi oranına sahip ülkesi.

İşte ülkeler ve politika faiz oranları(%):