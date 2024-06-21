Farah Zeynep Abdullah'ın muz isyanı
Bodrum'da tatil yapan Farah Zeynep Abdullah, satın aldığı bir adet muz için ödediği paraya isyan etti
Giriş: 21.06.2024 - 15:24 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:31
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Bir süredir Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Farah Zeynep Abdullah, yaptığı bir alışveriş karşısında şaştı kaldı.
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Farah Zeynep Abdullah, satın aldığı bir adet muzun fişini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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MUZ İSYANI
Bir adet muzu 104.79 TL'ye alan 34 yaşındaki oyuncu, "Günaydın, 104.79 TL'ye 1 adet muz yiyeceğim. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullanarak isyan etti.
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