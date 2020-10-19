Fas Dışişleri Bakanı Burita, ABD'li yetkili ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü

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Fas haber ajansı MAP'a göre, Burita, resmi temaslarda bulunmak üzere Fas'a gelen Schenker ile başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi için güvenlik ve ekonomi alanlarındaki iş birliği konusu ele alındı.

Fas basınına açıklamada bulunan Schenker, Birleşmiş Milletler (BM) öncüğündeki Libya siyasi diyalog sürecini desteklediklerini ve Rabat yönetiminin bu sürece verdiği desteği de takdir ettiklerini belirtti.

Schenker, Fas'ın ABD'yle pek çok askeri tatbikat düzenlediğini bunlardan bir tanesinin de her yıl yapılan Afrika Aslanı askeri tatbikatı olduğunu sözlerine ekledi.

Fas'ın, ABD ile serbest ticaret anlaşması yapan tek Afrika ülkesi olduğunu aktaran Schenker, 150 Amerikan şirketine ev sahipliği yapan ülkenin bu haliyle ABD'nin Afrika'ya açılan kapısı hükmünde olduğunu kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in 2 Ekim'de Fas'a gerçekleştirdiği ziyarette, Rabat ve Washington arasında ortak tehditlere karşı 10 yıllık askeri iş birliğini güçlendirme anlaşması imzalanmıştı.