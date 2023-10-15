Fas'ta binlerce kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenledi
İsrail-Hamas çatışmaları 9. gününde devam ederken, Fas'ın başkenti Rabat'ta bir araya gelen binlerce kişi Gazze'ye destek için yürüdü
Fas'ın başkenti Rabat'ta binlerce kişi İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ne destek için yürüdü.
İsrail ile Normalleşmeye Karşı Filistini Destekleme Fas Cephesi ve Filistin için Ulusal Eylem Grubu"nun çağrısıyla "Fas halkı, İsrail ile normalleşmeye karşı Aksa Tufanı'nın yanındadır" sloganıyla düzenlenen eyleme binlerce kişi katıldı.
Filistin ve Fas bayrakları ile Mescid-i Aksa resimleri taşıyan göstericiler, Filistin direnişine destek sloganları attı.
Rabat'taki tarihi Bab el-Had bölgesinde başlayan yürüyüşte, kalabalık gruplar parlamento binası yönünde ilerledi.