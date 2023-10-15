Hareketlilik devam ediyor: İsrail Gazze sınırında yığınak yapmaya devam ediyor
İsrail-Hamas çatışmaları 9. gününde devam ederken, İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürüyor. İsrail, Gazze sınırına yığınak yapmaya devam ederken, sınırdaki Sderot kentinde tank hareketliliğin arttığı görüldü
İsrail'in Gazze'ye yönelik kara operasyonu hazırlıkları sürerken, İsrail ordusunun Gazze sınırına yığınak yapmaya devam ettiği görüldü.
İsrail-Gazze sınırındaki Sderot bölgesinin farklı noktalarında düzinelerce zırhlı araç ve tankın hareket halinde olduğunu görüntüledi.
Bazı noktalarda ise tankların park durumunda beklediği görüldü.
İsrail, sınıra yakın birçok farklı noktadan yine tank ve obüs atışlarıyla dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ni vururken İsrail jetleri de havadan Gazze'yi bombalamayı sürdürdü.