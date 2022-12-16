Fatih Erkoç: Kalp krizi geçirdim

"HANIM KÖYLÜYÜM"

"Öyle bir zamana geldik ki albüm yapmak hayal oldu" diyen Erkoç, "Bir önceki kış 13-15 tane güzel şarkı yaptım ama onları henüz piyasaya sürme şansım olmadı. Uygun bir zaman olursa belki çıkaracağım. Evimin alt katında stüdyom var ve yeni şarkılar yapıyorum. Bana kalsa kışın da Bodrum'da olacağım ama eşimin bütün akrabaları Bursa'da olduğu için ben de hanım köylüyüm” ifadelerini kullandı.