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Fatih Erkoç: Kalp krizi geçirdim

Kanserle mücadelesini yenen Fatih Erkoç, katıldığı bir davette 8 ay önce kalp krizi geçirdiğini açıkladı. Stent takıldığını söyleyen Erkoç, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

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  • Fatih Erkoç: Kalp krizi geçirdim şimdi bomba gibiyim - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Fatih Erkoç, bir davette basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz yıllarda kendisine lenfoma teşhisi konulmasının ardından gördüğü tedavi sonrası hastalığı atlatan Erkoç, 8 ay önce kalp krizi geçirdiğini açıkladı.
  • Fatih Erkoç: Kalp krizi geçirdim şimdi bomba gibiyim - Magazin haberleri

    "KALP KRİZİ GEÇİRDİM"

    "Nisan sonunda kalp krizi geçirdim. Stent taktılar. Krizden önceki 6-7 aya kıyasla çok daha iyiyim. Demek ki o dönem yaşadıklarım, göstergeydi. Bir halsizlik oldu. Yürürken dinlenmek zorunda kalıyordum ama şimdi tabanca ve bomba gibiyim!” diyen Fatih Erkoç, kanser hastalığı için de "Onun da kontrolünü yaptık, temiz çıktı çok şükür" ifadelerini kullandı. 
  • Fatih Erkoç: Kalp krizi geçirdim şimdi bomba gibiyim - Magazin haberleri

    "7.5 AY TEKNEDE KALDIM"

    69 yaşındaki şarkıcı, yaz aylarını Bodrum'da geçirdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

    Yazları Bodrum'dayım. Onun haricinde sahnelerdeyim. Geçtiğimiz yaz hiç evde kalmadım, 7.5 ay hep teknedeydim. Tekne hayatı daha kolay. Büyük motorlarım vardı. Onları sattım, kendime scooter aldım. Hastaneye ve eczaneye gitmem gerektiğinde scooter ile çok rahat ediyorum. Kışın da Bursa’da yaşıyorum.
  • Fatih Erkoç: Kalp krizi geçirdim şimdi bomba gibiyim - Magazin haberleri

    "HANIM KÖYLÜYÜM"

    "Öyle bir zamana geldik ki albüm yapmak hayal oldu" diyen Erkoç, "Bir önceki kış 13-15 tane güzel şarkı yaptım ama onları henüz piyasaya sürme şansım olmadı. Uygun bir zaman olursa belki çıkaracağım. Evimin alt katında stüdyom var ve yeni şarkılar yapıyorum. Bana kalsa kışın da Bodrum'da olacağım ama eşimin bütün akrabaları Bursa'da olduğu için ben de hanım köylüyüm” ifadelerini kullandı.
  • Fatih Erkoç: Kalp krizi geçirdim şimdi bomba gibiyim - Magazin haberleri

    Öte yandan Fatih Erkoç, 2016'da kansere yakalandığını duyurmuştu.

    Fotoğraflar: DHA, İHA, Instagram

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