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        Haberler Gündem Eğitim Tarih Fatih Sultan Mehmed Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: Fatih Sultan Mehmed Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

        Fatih Sultan Mehmed dönemi genel özellikleri ve önemli olayları: Fatih Sultan Mehmed dönemi gelişmeleri, siyasi olayları, yenilikleri ve savaşları

        Osmanlı Devleti'nin yedinci padişahı olan Fatih Sultan Mehmed ya da bir diğer bilinen ismiyle II. Mehmed, babası II. Murad'ın vefat etmesi üzerine 1451 yılında tahta geçmiş ve 1481 yılına kadar hüküm sürmüştür. Gerçekleşen fetihlerin yanı sıra devlet içindeki bürokratik kurumların oluşturulması sayesinde, Osmanlıların devletten imparatorluğa geçiş yaptığı Fatih Sultan Mehmed dönemi genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? Fatih Sultan Mehmed dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 00:56 Güncelleme: 13.10.2023 - 00:56
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        Fatih Sultan Mehmed dönemi
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        İstanbul’un fethedildiği, denizlerde özellikle Venedik’e karşı büyük bir mücadeleye girişildiği ve Osmanlı donanmasının İtalya’nın Otranto kentine kadar ulaştığı Fatih Sultan Mehmed dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

        Fatih Sultan Mehmed Dönemi Genel Özellikleri

        1444 – 1446 ile 1451 – 1481 olmak üzere iki safhada gerçekleşen Fatih Sultan Mehmed dönemi, Osmanlı Devleti’nin en parlak yıllarından bir tanesi olması açısından dikkat çekmektedir. 1444 yılında Osmanlılar ile Macarlar arasında imzalanan Edirne-Segedin Antlaşması’nın ardından II. Murad tahttan çekilerek, tahtı oğlu II. Mehmed’e bırakmış fakat bu durum 1446 yılına kadar sürmüştür. II. Mehmed’in ikinci ve son kez tahta geçtiği tarih ise 1451’dir. II. Murad’ın vefat etmesi üzerine tahta geçen Fatih Sultan Mehmed; ilk iş olarak İstanbul’un fethinin hazırlıklarına başlamış ve 1453 yılında da İstanbul’u fethederek Bizans İmparatorluğu’nu tarih sahnesinden silmiştir.

        İstanbul’un fethinin hemen ardından gerçekleşen ve 1454 ile 1549 yılları arasında süren Sırbistan Seferi, Sırp Krallığı’nın yıkılması ile sonuçlanmıştır. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Anadolu’daki Türk siyasi birliğinin sağlanması adına Akkoyunlular ve Karamanoğulları ile de bir dizi mücadelelere girişilmiş ve Fatih Sultan Mehmed dönemi hem Anadolu’da hem de Rumeli’de sayısı fetihlerin gerçekleştiği bir dönem olmuştur.

        Fatih Sultan Mehmed Dönemi Önemli Olayları

        1451 ile 1481 yılları arasında 30 sene süren Fatih Sultan Mehmed dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekildedir:

        1451 yılında tahta geçen Fatih Sultan Mehmed ilk iş olarak İstanbul’un fethi hazırlıklarına başlamış ve İstanbul, 1453 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiştir.

        1454 ile 1459 arası süren sefer neticesinden Sırbistan fethedilmiştir.

        1460 yılında Mora, 1461 yılında Trabzon, 1462 senesinde Eflak ve 1463 senesinde Bosna Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiştir.

        Ege adaları ve Girit fethedilmiştir.

        Cenevizlilerden Amasra alınmıştır.

        1475 yılında Kırım fethedilmiştir.

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        Fatih Sultan Mehmed Dönemi Savaşları

        1454 – 1459 Sırbistan Seferi: İstanbul’un fethi arkasından gerçekleşen bu sefer neticesinde Sırbistan ile Macaristan birbirinden ayrılmış ve Sırbistan, Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiştir.

        1458 – 1460 Mora Seferi: Osmanlı Devleti’nin Mora Despotluğu üzerine gerçekleştirdiği bu sefer neticesinde Mora fethedilmiştir.

        1463 – 1479 Osmanlı Venedik Savaşı: Osmanlı Devleti’nin Ege üzerindeki etkinliğinin artması sebebiyle gerçekleşen bu savaş sonunda iki taraf arasında bir antlaşma imzalanmış ve Venedik birtakım ticari ayrıcalıklar kazanmıştır.

        Otlukbeli Savaşı (1473): Osmanlı Devleti ile Akkoyunlular arasında yapılan bu savaşı kaybeden Akkoyunlular, bu tarihten itibaren dağılma sürecine girmişlerdir.

        Otranto Seferi (1480 – 1481): Gedik Ahmed Paşa komutasındaki bir donanma İtalya’nın Otranto kentini fethetmiştir. Ancak Fatih Sultan Mehmed’in 1481 yılında vefat etmesi üzerine, Osmanlı birlikleri Otranto’yu boşaltmışlardır.

        Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikleri

        Rumeli Hisarı inşa edilmiştir.

        Osmanlı tarihindeki ilk altın sikke bastırılmıştır.

        Fatih Medreseleri inşa edilmiştir.

        Fatih Kanunnamesi yayınlanmış ve bununla kardeş katli yasal hale gelmiştir.

        Padişahın divan toplantılarına katılması geleneğine son verilmiştir.

        İtalyan ressam Bellini, Fatih Sultan Mehmed’in portresini yapmıştır.

        İlk kes müsadere sistemi uygulanmıştır.

        Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı yaptırılmıştır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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