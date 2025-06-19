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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te otomobile silahlı saldırı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Fatih'te otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

        İstanbul Fatih'te bir kişi ara sokakta otomobil içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 05:08 Güncelleme: 19.06.2025 - 05:08
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        Fatih'te otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
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        Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi Şişmanağa Sokak'ta ismi öğrenilemeyen bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        AA'nın haberine göre; şahıs otomobil içerisinde başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, ara sokaklarda delil aradı.

        Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Fatih
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