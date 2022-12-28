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Fatih Terim, Arda Turan ve Ümit Davala, Doğa Rutkay'ın sunumuyla 'İstanbul Komedi Festivali'nde

BKM Organizasyonu ile, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 5'inci kez düzenlenen 'İstanbul Komedi Festivali', Maximum Uniq Box’ta, festivale özel olarak hazırlanan etkinliklerden “İş’in Komiği”nde imparator Fatih Terim, Türk futbolunu ulusal ve uluslararası arenalarda başarıyla temsil eden Arda Turan ve Ümit Davala’yı, Doğa Rutkay moderatörlüğünde seyircilerle buluşturdu

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  • Fatih Terim, Arda Turan ve Ümit Davala, Doğa Rutkay'ın sunumuyla 'İstanbul Komedi Festivali'nde

    Yılmaz Erdoğan, Fulya Terim, Merve Terim Çetin, Buse Terim Bahçekapılı-Volkan Bahçekapılı, Aslıhan Doğan Turan, Okan Turan, Katre Turan, Devrim Özkan, Ali Çika ve Kerimcan Kamal gelen konuklar arasındaydı.

    Sahada yaşanan heyecan dolu dakikalar, bu kez 'İstanbul Komedi Festivali' etkinlikleri kapsamında Maximum Uniq Box’ta salonu dolduran binlerce izleyici ile kahkkaha dolu anılara dönüştü.

    Kat ettikleri kariyerleriyle milyonların kalbinde taht kurmuş, mücadelenin, inancın, disiplinin ve azmin sembolü Fatih Terim, Arda Turan ve Ümit Davala, Doğa Rutkay moderatörlüğünde Maximum Uniq Box’ta adeta tarih yazdı.
  • Fatih Terim, Arda Turan ve Ümit Davala, Doğa Rutkay'ın sunumuyla 'İstanbul Komedi Festivali'nde

    Futbol dışında ilk kez “İş’in Komiği” adlı bu özel projede sahnede buluşan futbolun devleri, katılımcılara unutamayacakları bir gece yaşattı.

    Hayatı boyunca pek çok değerli sıfatı adının önüne yazdırmış, ama tüm dünyanın onu tanıdığı adı ile imparator Fatih Terim, futbolun yıldız isimlerinden Arda Turan ve Ümit Davala ile beraber, tüm unvanlarından arınmış olarak seyircinin soruların yanıtladı.

    Samimi sohbet, seyircilerin kahkahaları eşliğinde eşsiz bir gösteriye dönüştü.
  • Fatih Terim, Arda Turan ve Ümit Davala, Doğa Rutkay'ın sunumuyla 'İstanbul Komedi Festivali'nde

    Ali Çika
  • Fatih Terim, Arda Turan ve Ümit Davala, Doğa Rutkay'ın sunumuyla 'İstanbul Komedi Festivali'nde

    Aslıhan Doğan Turan, Okan Turan ve Katre Turan
  • Fatih Terim, Arda Turan ve Ümit Davala, Doğa Rutkay'ın sunumuyla 'İstanbul Komedi Festivali'nde

    Aslıhan Doğan Turan
  • Fatih Terim, Arda Turan ve Ümit Davala, Doğa Rutkay'ın sunumuyla 'İstanbul Komedi Festivali'nde

    Devrim Özkan
  • Fatih Terim, Arda Turan ve Ümit Davala, Doğa Rutkay'ın sunumuyla 'İstanbul Komedi Festivali'nde

    Kerimcan Kamal
  • Fatih Terim, Arda Turan ve Ümit Davala, Doğa Rutkay'ın sunumuyla 'İstanbul Komedi Festivali'nde

    Merve Terim Çetin, Fulya Terim
  • Fatih Terim, Arda Turan ve Ümit Davala, Doğa Rutkay'ın sunumuyla 'İstanbul Komedi Festivali'nde

    Volkan Bahçekapılı-Buse Terim Bahçekapılı 
  • Fatih Terim, Arda Turan ve Ümit Davala, Doğa Rutkay'ın sunumuyla 'İstanbul Komedi Festivali'nde

    Yılmaz Erdoğan ile oğlu Rodin

Haberi Hazırlayan : Şevval Yılmaz
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