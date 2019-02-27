Galatasaray, Fatih Terim'le 2+3 yıllık anlaşma sağlandığını Ekim 2018'de KAP'a bildirmişti. 2018-19 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl da uzatma opsiyonlu olarak sözleşmesinin uzatıldığı bildirilirken anlaşmanın detayları da belli oldu.

Turkcell BiP Spor'un haberine göre Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak her konuda anlaşma sağladı. 5 yıllık imzanın atıldığı belirtilirken anlaşmanın gelecek hafta TFF'ye bildirileceği kaydedildi.

Terim'in herhangi bir yeni talepte bulunmadığı ve eski kontratla yola devam edileceği bildirilirken yıllık 3 milyon Euro karşılığında TL bazında ödeme alacağı belirtilen Terim'in sözleşmesinde tazminat maddesi olmadığı da kaydedildi.

17 KUPA KAZANDI!

Galatasaray'ın başında dördüncü dönemini yaşayan Fatih Terim, teknik adam olarak kırılması güç rekorlara imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibin başında bugüne kadar toplam 17 kupa kaldıran Terim, Türk futbol tarihinin Avrupa'da kazanılan ilk başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunun da baş mimarlarından biri oldu.

Terim idaresinde Galatasaray, UEFA Kupası'nı kaldırarak Avrupa'da en önemli başarısını elde ederken, 6 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 7 kez lig şampiyonluğu yaşayarak, bu alanda rekorun da sahibi oldu.

— Habertürk Spor (@HTSpor) September 17, 2018

İLK DÖNEMİ BAŞARILARLA DOLU!

Galatasaray'ın efsanevi futbolcularından ve kaptanlarından biri olan Terim, sarı-kırmızılı takımdaki futbolculuk kariyerinde şampiyonluk kazanamazken, 4 sezon süren ilk teknik direktörlük döneminde tarihi başarılara imza attı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılması sonrası, Faruk Süren'in başkanlığı döneminde, 1996-97 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, 4 sezon boyunca sarı-kırmızılı takıma tarihinin en başarılı dönemini yaşattı.

Fatih Terim, Galatasaray'da 4 sezon süren ilk döneminde 12 kupa kaldırmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekiple 4 yıl üst üste lig şampiyonluğunu kimselere kaptırmayan, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 TSYD Kupası şampiyonluğu elde eden Terim, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldırarak, Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı ve kariyerinin de zirvesine çıktı.

Daha sonra Galatasaray'dan ayrılarak İtalya'nın Fiorentina takımının başına geçen Terim, ardından İtalyan devi Milan'da kısa süreli bir teknik direktörlük deneyimi yaşadı.

İKİNCİ DÖNEMİ HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Fatih Terim'in 2000 yılında yollarını ayırdığı Galatasaray'la yeniden buluşması, 2002-03 sezonunun başında oldu ancak yaklaşık 2 sezon süren bu macera hayal kırıklıklarıyla akıllarda kaldı.

Sarı-kırmızılı ekipte başkanlığa seçilen Özhan Canaydın'ın, ''Gönüllerin teknik direktörü'' olarak yeniden göreve getirdiği Fatih Terim, büyük beklentilerin yaratıldığı sezonda takımıyla ligde ve Avrupa'da varlık gösteremedi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) October 16, 2018

Terim yönetimindeki ikinci dönemde, ilk sezonunda şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırarak ligi ikinci sırada bitiren, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Malatyaspor'a elenerek veda eden Galatasaray, final oynama hedefiyle çıkılan yolda ise Şampiyonlar Ligi grubunu son sırada tamamladı.

Ayrıca bu sezonda Fenerbahçe'ye karşı alınan 6-0'lık farkı yenilgi de akıllardan silinmedi.

Galatasaray'la 2003-04 sezonuna kötü başlayan Fatih Terim, ligde alınan başarısız sonuçlara ek olarak, Türkiye Kupası'na Çaykur Rizespor'a 5-0 yenilerek veda ederken, Avrupa'da yine bekleneni veremedi. Şampiyonlar Ligi grubunu 3. sırada tamamlayarak 2000 yılında olduğu gibi yine UEFA Kupası'na giden sarı-kırmızılı takımın, ümitlerin yeniden canlandığı bu kulvardaki ilk rakibi Villarreal'e turu vermesi sonrası Terim'den de ayrılık sinyalleri geldi.

Sezonun tamamlanmasına 8 hafta kala görevini bırakan Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekipteki 2. dönemini bu şekilde tamamlamış oldu. Terim'in ardından son haftalarda teknik direktörlük görevine, sarı-kırmızılı ekipte futbolculuğuyla efsane olmuş Gheorghe Hagi getirildi ancak sezonu 6. olarak bitirebilen Galatasaray, 2004-05 sezonunda Avrupa kupalarına dahi katılamadı.

ÜÇÜNCÜ DÖNEMİNDE GALATASARAY'I AYAĞA KALDIRDI

Başkanlık koltuğunu Adnan Polat'tan devralan Ünal Aysal'ın 2011-2012 sezonu başında futbol takımını emanet ettiği Fatih Terim, kendisine güvenenleri üçüncü döneminde mahcup etmedi.

Ligde 2010-2011 sezonunu 8. sırada bitiren ve başarısızlık adına pek çok rekor kıran sarı-kırmızılı takımı yeniden ayağa kaldırmayı başaran Terim, gerçekleştirdiği kadro revizyonuyla özlenen başarıların gelmesini sağladı.

İlk iki sezonda lig şampiyonluklarını kimseye kaptırmayan, TFF Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye karşı üst üste iki sene kazanan Terim, 2012-2013 sezonunda takımına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatmasına karşın, üçüncü sezonunda henüz 5 hafta geride kalmışken görevinden alındı.

Ünal Aysal'ın başkanlık görevine seçilmesinin ardından yaptığı en önemli hamlelerden biri olan Fatih Terim, sportif açıdan oldukça başarılı iki sezonu geride bırakmasına karşın idari anlaşmazlıklar nedeniyle görevini bırakmak zorunda kaldı.

Galatasaray'ın tarihindeki en kötü sezonlardan birini geçirdiği, sezonu 3 farklı teknik direktörle tamamlamak zorunda kaldığı 2010-2011 sezonunun ardından devraldığı futbol takımını tekrar ayağa kaldıran tecrübeli teknik adam, kazandırdığı 4 kupaya karşın iç çekişmelerin kurbanı oldu.

Son döneminde Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nı bir süre birlikte çalıştıran tecrübeli çalıştırıcı, sözleşmesinin sarı-kırmızılı kulüpte feshedilmesinin ardından Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla Türkiye Futbol Federasyonunda görev başı yaptı.