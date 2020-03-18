Almanya'da bir şirketin başarılı aşı çalışmaları yaptığı, İsrail'de bir araştırma merkezinin aşı çalışmalarında mesafe katettiği ve ABD'de yapılan çalışmalarda bulunan aşının insanlar üzerinde denenme aşamasına geçildiği günlerde bir haber de corona virüs salgınının başlangıç noktası olan Çin'den geldi ve Favipiravir ilacının corona virüse fayda sağladığı belirtildi. Peki Favipiravir nedir? Favipiravir ilacı Corona Virüsü iyileştiriyor mu?

FAVİPİRAVİR NEDİR?

Japonlar tarafından geliştirilen bir ilaç olan Favipiravir 2014 yılından beri Japonya’da ve bazı ülkelerde satışta. Virüslerle mücadele eden Favipiravir’in yapılan denemelerde herhangi bir ters etki göstermediği ve corona virüsünün tedavisinde faydalı olduğu Çinli yetkililer tarafından iddia edildi.

FAVİPİRAVİR CORONA VİRÜSÜ İYİLEİTİRİYOR MU?

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan Biyoteknoloji Ulusal Merkezi Direktörü Zhang Xinmin tarafından yapılan açıklamada, Favipiravir isimli ilacın klinik araştırmalarda fayda sağladığının tespit edildiği belirtildi.

ÇİN’İN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ DE PAYLAŞTI

Çin Ankara Büyükelçiliği de Favipiravir’i paylaştı;

“‘Favipiravir isimli ilacın KOVID-19’un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014’ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı” ifadelerinin kullanıldığı Tweet büyükelçilik tarafından paylaşıldı.