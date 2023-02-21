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Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler felaketinin ardından il il fay hattı sorgulama işlemleri hız kazandı. Fay hattı sorgulama işlemleri e-Devlet ve MTA üzerinden üzerinden yapılabilmektedir. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritasına göre Türkiye'de 45 il ve toplamda 110 ilçe doğrudan diri fay üzerinde oturmaktadır. İşte fay hattı sorgulama ekranı...

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  • Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA diri fay hattı haritası

    Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem yaşanmaktadır. Kahramanmaraş ve Hatay'da peş peşe meydana gelen deprem felaketlerinin ardından, "Fay hattı sorgulama nasıl yapılır, Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" soruları gündeme geldi. İşte Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hattı haritası ile e- Devlet fay hattı sorgulama...
  • Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA diri fay hattı haritası

    EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

    Aşağıdaki adrese tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

    MTA FAY HATT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA diri fay hattı haritası

    FAY HATTI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    E- devlete giriş yaptığımızda parselimizin zemin özelliklerini de görebiliyoruz. Dolayısıyla doğal afet anlamında çok net bilgilere sahip olabiliriz. Bunların yanı sıra en önemli şey binaların güvenliğidir. 
  • Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA diri fay hattı haritası

    Binalarda mühendislik hizmeti alınmamışsa o bina güvenli bina değildir. Öncelikle zemin etüdü yaptırılması gerekiyor. Bu etütle fay hatlarına ne kadar mesafede olduğu bilinmelidir. Ev fay hattının üzerindeyse ona göre tedbirler alınabilir. Zemin etüdü mevcut binalara da yapılmaktadır. Sadece yeni yapılan binalar değil. Bundan sonra beton, demir ve proje uygunluğunu test ederek güvenli bir bina olup olmadığını net şekilde öğrenebilir. Eğer bina sağlam değilse güçlendirme yapılabilir.

    E-DEVLET FAY HATTI SORGULAMA EKRANI
  • Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA diri fay hattı haritası

    MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATLARINI PAYLAŞTI

    Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayınladı.

    MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Fay üstünde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat’ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde.

    MTA GÜNCEL DİRİ FAY HATLARI HARİTASI
  • Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA diri fay hattı haritası

    FAY NEDİR?

    Yerkabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem olan ve hareket eden iki levha yada levhacık arasındaki ara yüzey) FAY olarak adlandırılır.
  • Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA diri fay hattı haritası

    FAY TÜRLERİ NELERDİR?

    Dogrultu Atımlı Fay

    Bu tür fay düzlemleri, yeryüzünde 90 dereceye yakın dik bir konumda olan ve yerin içine doğru hafifçe eğimlenen yalnızca yatay atımın oluşturduğu yanal atımlı faylardır. Bu faylar, atımlarina öre sağ ya da sol yönlü olabilirler. Kuzey Anadolu Fayı, sağ; Doğu Anadolu Fayı ise sol yönlü doğrultu atımlı faylardır.
  • Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA diri fay hattı haritası

    Diri Fay

    Son Tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylar diri fay olarak isimlendirilir. Bu fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir. Genç kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu – denizel şekiller, basınç sırtı yada çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.
  • Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA diri fay hattı haritası

    Normal Atımlı Fay

    Bu tür faylarda fay düzleminin bir tarafındaki blok yükselirken diğer tarafındaki düşerek uzaklaşır. Burada hareket yine göreceli olarak gelişmektedir. Bir başka değişle, bir blok yükselirken diğeri yerinde durabilir yada bir taraf yerinde dururken diğer taraf düşebilir. Örneğin; 1970 Gediz ve 1995 Dinar depremi ile ilgili faylar bu türden normal atımlı faylardır.
  • Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA diri fay hattı haritası

    Ters Atımlı Fay

    Bu tür faylar da düşey atımlı faylar olup, yalnızca fay düzlemi boyunca hareket eğim yönüne göre ters yönde olmakta ve bloklar birbirine göre yaklaşmaktadır. Örneğin; 1975 Lice depremi ile ilgili faylar ters atımlı faylardır.
  • Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA diri fay hattı haritası

    Verev (Oblik) Atımlı Fay 

    Fay düzlemi boyunca ortaya çıkan hareketin hem düşey hem de yatay yönde olduğu faylardır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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