Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Instagram sayfasındaki takipçilerinin azaldığını, bunun da paylaştığı sanat eseri fotoğraflarından kaynaklı olduğunu söyledi.
Say, Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı:
Sosyal medyaya girdiğimiz 2006 yılından bu yana ilk kez takipçi sayımın azaldığını gördüm. Sebebi; Son 7-8 gün içinde resim sanatının 150 başyapıtını sayfamda paylaşmış olmam. Başka bir sebep şu anda yok, bilmediğim bir konu varsa haberdar edin. Yani bir şeyi "fazla" yapmış olduğum için. Fazla olan ise bir sanatçının sayfasında sanat eserleri, tuhaf mı bu?
"ÖNYARGILARI DEĞİŞTİRMEK ATOMU PARÇALAMAKTAN ZORDUR"
2008-9-10-11-12 o yıllarda; sosyal medyada pek çok tartışmaya girdim, hatta başıma ciddi dertler açıldı, fikirlerimi savunuyordum ve bazen de ölçüyü kaçırdığım oluyordu, seveni-sevmeyeni farketmez, bu dönem böyleydi, malum, bazı kesimlerin önyargıları değiştirmek, atomu parçalamaktan zordur. Sıkı mücadeleydi. Tek başıma, doğru bulduğumu sonuna kadar savundum...
Şimdi dostlar; Instagram'da binlerce insanı, kurumu ben de takip ediyorum. Önüme hergün ilginç şeyler düştüğü de olur, bazen hayatın akışıdır, bilmediğimiz insanların hayatlarından enstantanelerdir, bu gezegende olup bitenlerdir, kimi zaman ilgimizi çeker kimi zaman çekmez... Bu bir sorun değil. Bir sapıklık yoksa, çirkinlik, faşistlik, gaddarlık yoksa, bence o sayfalarda sıkıntı yok demektir. Yani takibi bırakmama sebep yoktur. Zarar gördüğümüz yerden elbetteki uzaklaşırız.
"İŞİMİZ ZOR"
Resimleri bloklar olarak yayınlayabilir, daha az göze batabilirdim belki, ama tek tek yayınlayınca, hem her biri hakkında altında oluşan bilgi birikimi, çok değerli yorumlar, fikir alışverişi daha özel oluyor. Bu yüzden tek tek, itinayla... Her resim bir dünyadır. İnterneti kirletmiyoruz, tam tersi, temizliyoruz... Bunca arabesk yağmacılığı toz bulutu arasında haliyle; işimiz zor.
609 bin kişi 607 bine düştü 3 günde... Benim için sorun değil ama bu bir felsefi sorundur. Bu ülkede o ayrı konu... Sanatımı, ve ilgilendiğim sanatları paylaştığım için değil demek başka bir sebepten takip ederlermiş , “fazla resim” onlara aykırı gelmiş; varsın öyle olsun. Resim sanatının Türkiye’de işi zormuş. Bu zorluklar tanıdık geldi...
Fazıl Say'ın bu mesajının altına Hakan Hatipoğlu, "Bende de kandil veya bayram tebriği yazınca oluyor aynısı... Şaka gibi" notunu düştü.
"SİZ NE İŞLE UĞRAŞIYORSUNUZ?"
Fazıl Say ise Hatipoğlu'na "Siz ne işle uğraşıyorsunuz?" diye sordu.
İŞTE O YORUMLAR...
Sosyal medyada olay olan bu yazışmanın ardından kullanıcılar "Hakan'ı nasıl tanımazsın?", "Fazıl Abi ayıp ettin" yorumlarını yaptı. Kısa bir süre sonra Hakan Hatipoğlu yazdığını sildi. İşte o yorumlar...
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