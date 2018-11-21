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Şimdi dostlar; Instagram'da binlerce insanı, kurumu ben de takip ediyorum. Önüme hergün ilginç şeyler düştüğü de olur, bazen hayatın akışıdır, bilmediğimiz insanların hayatlarından enstantanelerdir, bu gezegende olup bitenlerdir, kimi zaman ilgimizi çeker kimi zaman çekmez... Bu bir sorun değil. Bir sapıklık yoksa, çirkinlik, faşistlik, gaddarlık yoksa, bence o sayfalarda sıkıntı yok demektir. Yani takibi bırakmama sebep yoktur. Zarar gördüğümüz yerden elbetteki uzaklaşırız.