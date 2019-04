Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile Serenad Bağcan’ın 12 – 18 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Amerika turnesi; Los Angeles, Chicago, Washington DC ve son olarak New York’taki konserlerinin ardından sona erdi.



İlk bölümünde Fazıl Say’ın, “Truva Sonatı” adlı eserini yorumladığı konserlerin “Şarkılar”dan oluşan ikinci bölümünde güçlü ve büyüleyici sesiyle Serenad Bağcan, dinleyicilere unutulmaz hatıralar bıraktı.



Sevenleri tarafından uzun süre ayakta alkışlanan Fazıl Say ve Serenad Bağcan konserlerin ardından, ABD’de bulunan sevenleriyle bir araya geldi. Konserlerde dinleyiciler, CD’lerini ve konser programlarını imzalatmak için uzun sıralar oluşturdu.