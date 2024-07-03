Fed Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed bu ay faizi düşürecek mi?
Fed Temmuz faiz kararı bekleniyor. Bir yandan, piyasalar faiz indirimi konusundaki beklentilerini sürdürüyor. Katıldığı bir panelde açıklama yapan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın çekimser ifadelerde bulundu. Peki, Fed Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak ve faiz oranı ne olur? İşte, detaylar...
Küresel piyasalarda gözler Fed'e döndü. Faiz indirimine yönelik beklenti sürerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın çekimser açıklamaları, bir süre daha faiz düşüşünün olmayacağı yönünde sinyal verdi. Peki, Fed Temmuz faiz kararı ne olur, faiz indirimi bekleniyor mu? İşte, detaylar...
2024 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası tarafından Temmuz ayı PPK toplantısı 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Toplantının ardından faiz kararı ise 31 Temmuz günü saat 21.00'de açıklanacak.
FED FAİZİ DÜŞÜRECEK Mİ?
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde "ECB Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuştu.
Powell, iş gücü piyasasının güçlü kalmasını istediklerine dikkati çekerek, iş gücü piyasasının beklenmedik şekilde zayıflamasının politika tepkisi gerektirebileceğini dile getirdi.
EYLÜL'DE FAİZ İNDİRİMİ OLABİLİR Mİ?
İlk faiz indiriminin Eylül ayında olup olmayacağına yönelik soruya cevap vermekten kaçınan Powell, "Bugün burada belirli tarihlere değinmeyeceğim. Çok erken gidersek enflasyonu düşürmek için yaptığımız iyi işi boşa çıkarabileceğimizin ve çok geç gidersek büyümeyi ve toparlanmayı gereksiz yere baltalayabileceğimizin farkındayız." ifadelerini kullandı.
FED 2024 TOPLANTI TARİHLERİ
17-18 Eylül 2024
6-7 Kasım 2024
17-18 Aralık 2024