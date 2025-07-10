Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko'da teknik ekibe takviye: Kazys Maksvytis! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'da teknik ekibe takviye: Kazys Maksvytis!

        Litvanyalı antrenör Kazys Maksvytis, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Sarunas Jasikevicius'un yardımcılığına getirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 12:16 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Beko'da teknik ekibe takviye!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Litvanyalı antrenör Kazys Maksvytis, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un ekibine katıldı.

        Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe Beko'nun teknik ekibine, yardımcı antrenör olarak Litvanyalı deneyimli çalıştırıcı Kazys Maksvytis katıldı. 1977 doğumlu Litvanyalı antrenör Kazys Maksvytis, Avrupa basketbolunun en tecrübeli isimlerinden biri.

        Antrenörlük kariyerine 2010-2011 sezonunda ülkesinde Aisciai Kaunas ile başlayan Maksvytis, ardından Sakalai Vilnius, Neptunas Klaipeda, Lietkabelis ve Parma Perm gibi ekiplerde çalıştı.

        2021-2024 yılları arasında Litvanya Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü de yapan deneyimli çalıştırıcı, ayrıca 2022-2023 yılları arasında Zalgiris Kaunas'ta da başantrenör olarak görev aldı.

        Deneyimli ismimiz, son olarak 2024 yılının Kasım ayından itibaren ülkemizde Manisa Basket'i çalıştırıyordu. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Kazys Maksvytis'e hayırlı olmasını diliyor, Fenerbahçe Ailesi'nde zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkinci vaka! Kasklı saldırgana ikinci operasyon!
        İkinci vaka! Kasklı saldırgana ikinci operasyon!
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        "Kim Yong-un'un dedesi Japonya'da kaçakçıydı" iddiası
        "Kim Yong-un'un dedesi Japonya'da kaçakçıydı" iddiası
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        Aile hekimliğinde yeni düzenleme! Süre uzatıldı
        Aile hekimliğinde yeni düzenleme! Süre uzatıldı
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Kaptan yolda fark etti! Gemiye gizlice girip saklandılar!
        Kaptan yolda fark etti! Gemiye gizlice girip saklandılar!
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        53 yaşında ikiz bebek dünyaya getirdi
        53 yaşında ikiz bebek dünyaya getirdi
        Tarım ihracatçılarından kredi borcunda erteleme talebi
        Tarım ihracatçılarından kredi borcunda erteleme talebi
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi