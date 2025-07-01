Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Fenerbahçe Beko'dan NBA'e transfer: Nigel Hayes-Davis'in yeni adresi Phoenix Suns! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'dan NBA'e transfer: Nigel Hayes-Davis'in yeni adresi Phoenix Suns!

        Fenerbahçe Beko'nun yıldızı ve 2025 EuroLeague finaller MVP'si Nigel Hayes-Davis, NBA ekiplerinden Phoenix Suns ile 1 yıllık anlaşmaya vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 09:58 Güncelleme: 01.07.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe Beko forması ile hem 2025 EuroLeague zaferi yaşayan hem de EuroLeague Finaller MVP'si olan Nigel Hayes-Davis'in yeni durağı belli oldu.

        2

        ESPN'in haberine göre NBA ekiplerinden Phoenix Suns, Nigel Hayes-Davis ile tam garantili 1 yıllık sözleşme imzaladı. EuroLeague'nin yıldız oyuncusu Amerika'ya ve NBA'e geri dönüyor.

        3

        Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in NBA'e transferi sonrası kontratında yazan özel madde nedeniyle 750 bin dolar gelir elde edecek.

        4

        2022 yılında Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Amerikalı yıldız, Fenerbahçe Beko formasıyla 3 yıllık kariyerinde EuroLeague zaferi ve EuroLeague Finaller MVP'si ödülünü kazandı.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Leman dergisine soruşturma
        Leman dergisine soruşturma
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri açıklandı!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi