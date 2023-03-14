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Fenerbahçe'de flaş gelişme: Brezilya ve Jorge Jesus'un görüşme tarihi

Brezilya basınına göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti pole pozisyonunda. Jose Mourinho ve mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus da görüşme yapılacak hocalar listesinde üst sıralarda yer alıyor.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Fenerbahçe'de flaş gelişme: Brezilya ve Jorge Jesus'un görüşme tarihi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilya Milli Takım teknik direktörlüğü için uzun süredir adı geçen adaylardan biri. 
  • Fenerbahçe'de flaş gelişme: Brezilya ve Jorge Jesus'un görüşme tarihi

    Hatta daha önce Brezilya'da elde ettiği başarılar nedeniyle Brezilya basınının ve futbolseverlerin en sıcak baktığı isim. 

     
  • Fenerbahçe'de flaş gelişme: Brezilya ve Jorge Jesus'un görüşme tarihi

    Bugünlerde eski takımı Flamengo ile Brezilya'yı birlikte çalıştırma seçeneği de tartışılıyor.

     
  • Fenerbahçe'de flaş gelişme: Brezilya ve Jorge Jesus'un görüşme tarihi

    Bu yoğun gündemde Brezilya'da bir ses kaydı ortaya çıkan Jesus, "Türkiye'de futbol iklimi çok soğuk. Fenerbahçe'de çok acı çektim. Mayısta görüşürüz" mesajı göndermişti. 

     
  • Fenerbahçe'de flaş gelişme: Brezilya ve Jorge Jesus'un görüşme tarihi

    Jesus bu açıklamanın ardından, "Mayısta sözleşmemin bittiğini bütün dünya biliyor" dese de o sözlerine tam bir açıklık getirmedi.

     
  • Fenerbahçe'de flaş gelişme: Brezilya ve Jorge Jesus'un görüşme tarihi

    ANCELOTTI KOVULSUN ŞAKASI

    Brezilya basını ise; Jesus'un da içinde bulunduğu Milli Takım hocası konusunda kararın önümüzdeki ay verileceğini bildirdi. 

     
  • Fenerbahçe'de flaş gelişme: Brezilya ve Jorge Jesus'un görüşme tarihi

    Globo'da yer alan haberde bu konuda şu detaylara yer verildi: "9 Nisan'da Wembley'de oynanacak 'Finalissima' var. Yani Avrupa şampiyonu İngiltere ile G.Amerika şampiyonu Brezilya arasında oynanacak kadınlar finali."

     
  • Fenerbahçe'de flaş gelişme: Brezilya ve Jorge Jesus'un görüşme tarihi

    "Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues de bu vesileyle Avrupa'ya seyahat edecek." 

     
  • Fenerbahçe'de flaş gelişme: Brezilya ve Jorge Jesus'un görüşme tarihi

    "Burada Real Madrid'den ayrılması gündemde olan İtalyan teknik adam Ancelotti ile bir görüşme yapacak. 

     
  • Fenerbahçe'de flaş gelişme: Brezilya ve Jorge Jesus'un görüşme tarihi

    Rodrigues, bir R.Madrid maçına gideceği ve sırf Ancelotti'nin kovulması için tezahürat yapacağı konusunda şaka bile yaptı.

     
  • Fenerbahçe'de flaş gelişme: Brezilya ve Jorge Jesus'un görüşme tarihi

    Ancak Dünya Kupası'nın ardından 9 Aralık'ta görevinden ayrılan Tite'nin yerine geçebilecek tek seçenek Ancelotti değil." 

     
  • Fenerbahçe'de flaş gelişme: Brezilya ve Jorge Jesus'un görüşme tarihi

    "İtalyan teknik adam olumlu cevap vermezse, Brezilya'nın listesinde başka seçenekler de var." 
  • Fenerbahçe'de flaş gelişme: Brezilya ve Jorge Jesus'un görüşme tarihi

    "Mourinho ve Jesus da en güçlü adaylar arasında. Luis Enrique seçeneği de sıcak tutulanlar arasında. Başkan Rodrigues'in bu hocalarla da görüşme planı var." 
  • Fenerbahçe'de flaş gelişme: Brezilya ve Jorge Jesus'un görüşme tarihi

    "Brezilyalı adaylar arasında Fluminense'den Fernando Diniz en yüksek şansa sahip kişi. Brezilya'nın hazirana kadar maçı yok."

     
  • Fenerbahçe'de flaş gelişme: Brezilya ve Jorge Jesus'un görüşme tarihi

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