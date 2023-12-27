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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!

        Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. 29 Aralık Cuma günü oynanacak derbi mücadelesinde ise 11'ler şekillenmeye başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ligde oynanan derbi müsabakasına göre kadroda 2 değişikliğe gitmesi bekleniyor. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 15:55 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:55
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        Fenerbahçe, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına devam ediyor.

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        Sarı lacivertlilerin Galatasaray karşısında sahaya çıkacağı kadro da büyük oranda netlik kazandı.

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        İsmail Kartal, kaleyi Dominik Livakovic’e emanet etmeyi planlıyor.

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        Savunmanın sağında Osayi Samuel, solunda ise Ferdi Kadıoğlu görev yapacak.

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        Stoper tandemini değiştirmek istemeyen deneyimli çalıştırıcı, Djiku ve Oosterwolde’yi sahaya sürmeyi düşünüyor.

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        Cezası sebebiyle Galatasaray derbisinde kadroda olmayan Fred bu maçta sahadaki yerini alacak.

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        Orta sahada Brezilyalı oyuncunun yanında İsmail Yüksek'in olması bekleniyor.

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        10 numara pozisyonunda Fenerbahçe’nin en etkili ayaklarından biri olan Sebastian Szymanski’nin de ilk 11’de başlama ihtimali yüksek.

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        Golsüz sonuçlanan Galatasaray derbisine merkez orta sahada başlayan İrfan Can Kahveci sağ kanatta forma giyecek.

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        İsmail Kartal, sol kanatta Dusan Tadic’e, ileri uçta kaptan Edin Dzeko’ya şans verecek.

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