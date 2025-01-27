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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi: İstanbul'a geliyor! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi: İstanbul'a geliyor!

        Uzun süredir Talisca ile transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Brezilyalı futbolcunun bugün İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 00:35 Güncelleme: 27.01.2025 - 00:39
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        Fenerbahçe uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Talisca'da mutlu sona ulaştı.

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        Anderson Talisca transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrollerden geçmek için bugün İstanbul’a gelecek.

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        Talisca'nın Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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        Bu sezon Al-Nassr ile 19 maça çıkan Talisca, 8 gol kaydetti. Başarılı futbolcunun sözleşmesi, 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.

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        KUM SAATİ EMOJİSİ GELDİ

        Instagram profilini güncelleyen Brezilyalı futbolcu, profiline 'kum saati' emojisi koydu.

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        ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe maçı sonrası Anderson Talisca konusunda gelen soruya cevap vermişti

        Acun Ilıcalı, "Biz zaten uzun süredir Talisca'yla temastayız. Rakip takım son bir haftadır, 4-5 gündür Talisca konusunda teşebbüste bulundu. Transferde bunlar olabilir. Biz de yapıyoruz. Biz sonlandırıyoruz. Amrabat olsun, Talisca olsun. Kulüplerden izin alıyoruz ve futbolcularla ilişki kuruyoruz. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor. Ondan sonra hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Rakip takım Galatasaray. Onların teşebbüsü oldu. Olmadı diyebilirler, onu da açıklarız. Transferde bunlar var. Talisca, Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak hissediyor kendisini. Gerekeni yapacağız. O problemleri de tek tek aşarak onu getirmeye çalışacağız." demişti.

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