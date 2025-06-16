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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!

        2025-26 sezonunun hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezona Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalma ve ligde şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Fenerbahçe, kadronun birçok bölgesine takviye yapacak. Öte yandan Sarı-lacivertliler, kaleci Dominik Livakovic'in takımdan ayrılması halinde o bölgeyi Trabzonspor'da forma giyen Uğurcan Çakır ile doldurmayı planlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:16 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:16
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        Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, kadroda ciddi değişiklikler yapmayı planlıyor.

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        LIVAKOVIC'İN AYRILMASI HALİNDE ROTA UĞURCAN ÇAKIR ÜZERİNE YOĞUNLAŞABİLİR

        Sarı-lacivertlilerde 30 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile yolların ayrılması gündemde.

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        Fenerbahçe'de mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen Livakovic'e iyi bir teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak. Bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda sarı-lacivertli ekip, kaleci transferi yapacak.

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        Öte yandan Fenerbahçe'nin kaleci transferi için gündeminin ilk sırasında Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'dan da teklifler alan 29 yaşındaki file bekçisi için son bir teklif yapmayı planlıyor.

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        Fenerbahçe'nin bu teklifi 15 milyon Euro civarında olacak ve bordo-mavili ekipten gelecek cevap beklenecek.

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        SKRINIAR İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

        Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar'ın bonservisini almak istiyor. Paris Saint-Germain, 30 yaşındaki stoper için yaklaşık 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep ediyor.

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        Tecrübeli savunmacının 10 milyon Euro'luk da yıllık maaş beklentisi var. İki taraf arasında görüşmeler devam ederken, oyuncuya Süper Lig ve Avrupa'nın diğer liglerinden de taliplerin olduğu öğrenildi.

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        SARI-LACİVERTLİLER, GENÇ ORTA SAHA İÇİN AŞAMA KAYDETTİ

        Fenerbahçe, Rusya ekibi CSKA Moskova'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha Matvey Kislyak için yaptığı görüşmelerde aşama kaydetti. Genç futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, oyuncunun ailesini İstanbul'a davet etti. 4 yıl daha sözleşmesi bulunan Matvey Kislyak'ın kulübüyle olan görüşmeler de devam ediyor.

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        KYLE WALKER TRANSFERİNDE MOURİNHO İSTEKLİ

        Sarı-lacivertliler, bonservisi Manchester City'de olan ancak geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak İtalyan ekibi Milan'da geçiren tecrübeli sağ bek Kyle Walker ile de temas halinde. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da bu transfer için oldukça istekli. Tecrübeli teknik adam, tecrübeli sağ bekin transferinin kısa süre içerisinde kadroya katılmasını istiyor. Mourinho'nun transferin gerçekleşmesi halinde Kyle Walker'ı 3'lü savunmanın sağ tarafında kullanma ihitmali de bulunuyor.

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        Öte yandan İngiliz ekibi Manchester City, 35 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına onay vermeye hazır durumda.

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