Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!

KYLE WALKER TRANSFERİNDE MOURİNHO İSTEKLİ

Sarı-lacivertliler, bonservisi Manchester City'de olan ancak geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak İtalyan ekibi Milan'da geçiren tecrübeli sağ bek Kyle Walker ile de temas halinde. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da bu transfer için oldukça istekli. Tecrübeli teknik adam, tecrübeli sağ bekin transferinin kısa süre içerisinde kadroya katılmasını istiyor. Mourinho'nun transferin gerçekleşmesi halinde Kyle Walker'ı 3'lü savunmanın sağ tarafında kullanma ihitmali de bulunuyor.