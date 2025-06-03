Fenerbahçe harekete geçti: İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
Paris Saint-Germain, gelecek sezon planlamasını yaparken Fenerbahçe'ye de müjdeli haber geldi. PSG'nin Skriniar'ı kadroda düşünmediği belirtilirken Fenerbahçe'nin hamle yapacağı aktarıldı
Şampiyonlar Ligi'nde sezonu kupayla tamamlayan Paris Saint-Germain, yeni sezon için kadro planlamasına başladı.
Fransız ekibi, bu sezon başka takımlara kiraladığı oyuncuları gelecek sezon takımda düşünmüyor. Bu listede Fenerbahçe'nin bonservisini almak istediği Milan Skriniar da bulunuyor.
Le Parisien'in (Lö Parisiyen) haberine göre, Paris Saint-Germain Slovak oyuncunun bonservisini 20 milyon euro olarak belirledi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde önceliklerinden biri olan Milan Skriniar için Paris Saint Germain ile görüşmelerini sıklaştırması bekleniyor.
Sarı lacivertli ekip, Fransız ekibinin istediği bonservis bedelinde indirime gitmesini bekleyecek.
Başkan Ali Koç ile Fransız ekibinin başkanı Nasser El-Khelaifi'nin yakın arkadaş olması da sarı lacivertli ekibin bu transferde elini güçlendiriyor.
30 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 30 maçta 3 gol atarken 2 asist yapma başarısı gösterdi.