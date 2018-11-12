Fenerbahçe, Koeman'la çıkışa geçti

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Cocu, ön liberoda asıl mevkisi stoper olan Diego Reyes'i tercih etmesinden dolayı çok fazla eleştiri alıyordu. Koeman ise o bölgede sakat ve cezalı oyuncuların fazla olmasına rağmen Reyes'i hiç tercih etmedi. Aytemiz Alanyaspor maçında iyi bir performans gösteren Mauricio Isla'yı bu bölgede oynattı. Koeman, vatandaşının 3'lü savunma sistemini de rafa kaldırdı ve takımını 4'lü defans dizilişiyle sahaya sürdü.