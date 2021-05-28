Fenerbahçe'nin hedefi Biglia!

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor. İtalyan basınında çıkan habere göre; sarı-lacivertli kulüp, Fatih Karagümrük'ün orta saha oyuncusu Lucas Biglia'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Fenerbahçe'nin oyuncu için kulübüne teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. 35 yaşındaki Arjantinli, bu sezon 35 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kariyerine ülkesinde başlayan Biglia, Belçika ekibi Anderlecht'te parladıktan sonra 2013'te Serie A takımı Lazio'ya transfer oldu. 2017'de Milan, oyuncu için 20 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 2020 yazında sözleşmesi biten Biglia, Türkiye'nin yolunu tuttu. Biglia'nın Karagümrük ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

58 kez Arjantin Milli Takımı forması giyen Biglia, ülkesi adına 1 de gol kaydetti.