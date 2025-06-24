Fenerbahçe'nin Jadon Sancho teklifini duyurdular!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, bonservisini Manchester United'da bulunduran Jadon Sancho için teklifini iletti. Öte yandan Sancho için İtalyan devleri Napoli ve Juventus'un da devrede olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde ilgilendiği Jadon Sancho için Manchester United'a yaptığı teklif belli oldu.
DAZN ve Sport MediaSet muhabiri Orazio Accomando, sarı-lacivertli ekibin teklifini duyurdu.
İtalyan muhabirin haberine göre; Fenerbahçe, Manchester United'a 18 milyon Euro teklif etti.
Jadon Sancho'ya ise yıllık 12 milyon Euro değerinde 3+1 yıllık sözleşme teklif edildi.
Juventus ve Napoli'nin de Sancho için girişimlerini sürdürdüğü söylenirken İtalyan kulüplerinin tekliflerinin Fenerbahçe'den daha düşük olduğu da aktarıldı.
Geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunu Chelsea'de kiralık geçiren Sancho, forma giydiği 41 maçta 5 gol - 10 asistlik performans sergilemişti.