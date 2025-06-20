Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Skriniar ısrarı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Skriniar ısrarı!

        Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde ısrarcı davranıyor. Sarı-lacivertlilerin Skriniar'a, 8 milyon euro seviyesinde bir maaş önerdiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 10:52 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, Milan Skriniar’ı yeniden takıma kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.

        2

        Sarı-lacivertli kulüp, yıldız oyuncuyu geçtiğimiz sezonun devre arasında Paris Saint-Germain’den kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

        3

        Skriniar, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kurdu.

        4

        Slovak savunmacı için teknik direktör Jose Mourinho’nun da transfer talebinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

        5

        Portekizli çalıştırıcı, yeni sezon planlamasında Skriniar’ı kilit bir parça olarak görüyor.

        6

        Mourinho, yönetime oyuncunun kadroda tutulması gerektiğini açık şekilde iletti.

        7

        Mourinho’nun bu talebi sonrası Fenerbahçe yönetiminin PSG ile yapılan pazarlıklardan kolay kolay vazgeçmediği ifade ediliyor.

        8

        Öte yandan Fransız temsilcisiyle bonservis konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

        9

        Sarı-lacivertliler, oyuncunun maaşı için de önemli bir teklif sundu.

        10

        PSG’de yıllık 10 milyon euro civarında kazanan Skriniar’a, Fenerbahçe’nin 8 milyon euro seviyesinde bir maaş önerdiği belirtildi.

        11

        Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun maaşında indirime gitmesini bekliyor.

        12

        Skriniar ise son kararını tüm teklifleri değerlendirdikten sonra vermeyi planlıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"