Fenerbahçe'nin Skriniar ısrarı!
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde ısrarcı davranıyor. Sarı-lacivertlilerin Skriniar'a, 8 milyon euro seviyesinde bir maaş önerdiği belirtildi.
Fenerbahçe, Milan Skriniar’ı yeniden takıma kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.
Sarı-lacivertli kulüp, yıldız oyuncuyu geçtiğimiz sezonun devre arasında Paris Saint-Germain’den kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Skriniar, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kurdu.
Slovak savunmacı için teknik direktör Jose Mourinho’nun da transfer talebinde ısrarcı olduğu öğrenildi.
Portekizli çalıştırıcı, yeni sezon planlamasında Skriniar’ı kilit bir parça olarak görüyor.
Mourinho, yönetime oyuncunun kadroda tutulması gerektiğini açık şekilde iletti.
Mourinho’nun bu talebi sonrası Fenerbahçe yönetiminin PSG ile yapılan pazarlıklardan kolay kolay vazgeçmediği ifade ediliyor.
Öte yandan Fransız temsilcisiyle bonservis konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
Sarı-lacivertliler, oyuncunun maaşı için de önemli bir teklif sundu.
PSG’de yıllık 10 milyon euro civarında kazanan Skriniar’a, Fenerbahçe’nin 8 milyon euro seviyesinde bir maaş önerdiği belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun maaşında indirime gitmesini bekliyor.
Skriniar ise son kararını tüm teklifleri değerlendirdikten sonra vermeyi planlıyor.