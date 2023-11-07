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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

        CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında Fenerbahçe Opet sahasında konuk ettiği Calcit Kamnik'i 3-0'la geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 21:39 Güncelleme: 07.11.2023 - 21:40
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        Fenerbahçe Opet galibiyetle başladı!
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        Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında evinde ağırladığı Calcit Kamnik'i 3-0 mağlup etti ve gruba galibiyetle başladı.

        Salon: Burhan Felek

        Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Carlos Robles Garcia (İspanya)

        Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı

        Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Meryem Boz, Fetisova, Buse Ünal, Ergül Eroğlu, Ada Korkmaz, Cansu Çetin, De Souza)

        Calcit Kamnik: Najdic, Radiskovic, Hutinski, Pucelj, Boisa, Rituper (Banko, Sen, Spoljaric, Cızman, Ula,)

        Setler: 25-16, 25-18, 25-19

        Süre: 67 dakika (21, 22, 24)

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