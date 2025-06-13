Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin radarına olan 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya dahil edilecek futbolcular gibi takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...
Takımın genç futbolcularından Yusuf Akçiçek’i birçok Avrupa kulübünün takip ettiği öğrenildi. Bologna, Marsilya ve Stuttgart’ın bu transferde istekli olduğu belirtildi.
Fenerbahçe’nin, 19 yaşındaki futbolcusundan beklentisi en az 25 milyon avro. Stuttgart ve Marsilya’nın an itibarıyla Yusuf için 20 milyon avro ödemeye hazır olduğu gelen haberler arasında...
İki kulüple görüşmelerin sürdüğü ve uygun şartlar oluşması halinde Yusuf Akçiçek’in Avrupa’ya gitmek istediği öğrenildi.
Yusuf Akçiçek bu sezon 19 maçta forma giydi. Bu maçların 13’üne 11’de başlayan milli futbolcu, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.