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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin radarına olan 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 16:36 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:36
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        Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya dahil edilecek futbolcular gibi takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

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        Takımın genç futbolcularından Yusuf Akçiçek’i birçok Avrupa kulübünün takip ettiği öğrenildi. Bologna, Marsilya ve Stuttgart’ın bu transferde istekli olduğu belirtildi.

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        Fenerbahçe’nin, 19 yaşındaki futbolcusundan beklentisi en az 25 milyon avro. Stuttgart ve Marsilya’nın an itibarıyla Yusuf için 20 milyon avro ödemeye hazır olduğu gelen haberler arasında...

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        İki kulüple görüşmelerin sürdüğü ve uygun şartlar oluşması halinde Yusuf Akçiçek’in Avrupa’ya gitmek istediği öğrenildi.

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        Yusuf Akçiçek bu sezon 19 maçta forma giydi. Bu maçların 13’üne 11’de başlayan milli futbolcu, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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        Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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