İHA

Avrupa liglerinde devre arası transfer dönemi yaklaşılırken, Fenerbahçe’yle ilgili önemli bir transfer haberi geldi. Sarı-lacivertlilerin, Real Madrid’in orta saha oyuncusu Isco ile ilgilendiği dile getirildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertlilerin, Mesut Özil’in devre arasında takımdan ayrılması durumunda Isco’yu transfer edeceği belirtildi. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan İspanyol oyuncunun, takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edilirken, Fenerbahçe’nin yanı sıra Atletico Madrid’in de 29 yaşındaki futbolcuya ilgisi olduğu aktarıldı.

Isco, bu sezon Real Madrid formasıyla ligde 7 maçta forma giyerken, 1 gol kaydetti.