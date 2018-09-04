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21 yaşında başladığı oyunculuk kariyerinde Viviana Serna, bugüne kadar 12 TV dizisi için kamera karşısına geçti. Viviana Serna'nın rol aldığı TV dizilerinden biri 2015 yapımı 'El Señor de Los Cielos'... ABD, Meksika ve Kolombiya ortak yapımı olan, 'Göklerin Lordu' anlamındaki 'El Señor de Los Cielos'da Viviana Serna'ya Mauricio Ochmann ile Sabrina Seara eşlik etti. Viviana Serna, TV dizisindeki erotik sahneler için de kamera karşısına geçerek oyunculukta kuralları olmadığını gözler önüne serdi. Çarpıcı erotik sahnelerin yer aldığı 'El Señor de Los Cielos' iki yıl boyunca ABD, Meksika ve Kolombiya'nın yanısıra birçok ülkede yayınlandı. Viviana Serna, 'El Señor de Los Cielos'da 'Cristina'yı canlandırdı.