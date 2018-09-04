Fenerbahçeliler'in yeni yengesi Viviana Serna kural tanımıyor
04.09.2018 - 12:50 | Güncelleme:
Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre Fenerbahçeliler'in yeni yengesi Viviana Serna, Kolombiya'nın ünlü bir dizi oyuncusu. Meksikalı stoper Diego Reyes'in sevgilisi olan Serna, rol aldığı TV dizisinin erotik sahneleri için de kamera karşısına geçti
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Viviana Serna... 28 yaşında. Viviana Serna, ülkesi Kolombiya'nın ünlü dizi oyuncularından biri.
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Meksikalı stoper 26 yaşındaki Diego Reyes'in sevgilisi Vivian Serna, Los Angeles Üniversitesi'nde tasarım öğrenimi gördü.
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Viviana Serna, Kolombiya'nın ünlü aktörlerinin yönlendirmesiyle oyunculuk kurslarına katıldı. Serna, dans ve resim eğitimi de aldı.
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21 yaşında başladığı oyunculuk kariyerinde Viviana Serna, bugüne kadar 12 TV dizisi için kamera karşısına geçti. Viviana Serna'nın rol aldığı TV dizilerinden biri 2015 yapımı 'El Señor de Los Cielos'... ABD, Meksika ve Kolombiya ortak yapımı olan, 'Göklerin Lordu' anlamındaki 'El Señor de Los Cielos'da Viviana Serna'ya Mauricio Ochmann ile Sabrina Seara eşlik etti. Viviana Serna, TV dizisindeki erotik sahneler için de kamera karşısına geçerek oyunculukta kuralları olmadığını gözler önüne serdi. Çarpıcı erotik sahnelerin yer aldığı 'El Señor de Los Cielos' iki yıl boyunca ABD, Meksika ve Kolombiya'nın yanısıra birçok ülkede yayınlandı. Viviana Serna, 'El Señor de Los Cielos'da 'Cristina'yı canlandırdı.
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Diego Reyes, 'Lambs Among Wolves' adlı TV dizisinde rol almaya başlayan sevgilisi Viviana Serna'dan bir süre ayrı kalacak.
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Viviana Serna, ülkesinde yayımlanan dergilere kapak oldu.
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'Between Sea and Land' ile ilk sinema filminde rol alan Viviana Serna, 'Giselle' rolüyle 2016'da ABD'deki Scottsdale Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.
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Viviana Serna'yı sosyal medya hesabından 446 bin kişi takip ediyor.
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Viviana Serna, merkezi ABD'de olan Biz Hayat Vakfı'nın gönüllü temsilcilerinden biri. Serna, sık sık sosyal sorumluluk projelerinde kullanılması için bağış çağrısında bulunuyor.
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Viviana Serna, "Bugün, vergi indirimi olan bir bağış yaparak, bizimle birlikte yaşama dönüşümü. Bağış, birlikte çalıştığımız insanların hayatlarında doğrudan bir etki yaratıyor" diyerek bağış toplama çalışmalarına aktif olarak katılıyor.
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