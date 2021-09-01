Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nda oyunculuk yapan Şensoy, yine 1976 senesi içinde, TRT’ye ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çeşitli skeçler yazdı. Stardust Gece Kulübü’nde, yazdığı Dedikodu Şov isimli bir kabare gösterisini, Adile Naşit, Perran Kutman, Pakize Suda, Sevda Karaca ve İstanbul Gelişim Orkestrası'yla sahneleyen Şensoy, aynı kulüpte, Arda Uskan'ın yazıp, Fuat Güner'in müziklerini yaptığı Kukla ve Kuklacı Kabare gösterilerinde rol aldı.



1978’de, ilk kitabı Kazancı Yokuşu’nun yayınlanmasının ardından, yönetmenliğini Temel Gürsu’nun yaptığı 'Kızını Dövmeyen Dizini Döver' ile ilk kez bir film çalışması yapan Şensoy, aynı yıl Mete İnselel ile Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu’nu kurdu ve kendi eseri olan, İdi Amin Avantadan Lavanta oyununda rol aldı ve yönetmenlik yaptı.



1991 yılında TRT'de yayınlanan ve senaryosunu kaleme aldığı 'Varsayalım İsmail' dizisinde yönetmen koltuğuna oturan sanatçı, ayrıca ana karakteri de canlandırmıştı. O dönem dizide Şensoy'a, Zuhal Olcay, Rasim Öztekin, Derya Baykal, Bülent Kayabaş, Nurseli İdiz, Demet Akbağ gibi usta isimler de eşlik etmişti.