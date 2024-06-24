Fernando Muslera ve eşi Patricia Callero'dan ay - yıldızlı dövme
Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı Fernando Muslera ile eşi Patricia Callero, Türkiye'deki 13 yılın izini el bileklerine ay - yıldız dövmesi yaptırarak gözler önüne serdi
13 yıldır Galatasaray'da forma giyerek Türkiye'de en çok futbol oynayan yabancı futbolculardan bir olan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, eşi Patricia Callero'nun yeni dövmeleri bir hayli dikkat çekti.
Fernando Muslera, 2016'dan beri mutlu bir evlilik sürdürdüğü Patricia Callero ile bileğine ay - yıldız dövmesi yaptırdı.
"HER ZAMAN BİRLİKTE"
Patricia Callero, Fernando Muslera ile bileklerinin göründüğü bu fotoğrafı; "Her zaman birlikte..." notuyla yayımladı.