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        Haberler Magazin Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ve eşi Patricia Callero'dan ay - yıldızlı dövme - Güncel Magazin Haberleri

        Fernando Muslera ve eşi Patricia Callero'dan ay - yıldızlı dövme

        Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı Fernando Muslera ile eşi Patricia Callero, Türkiye'deki 13 yılın izini el bileklerine ay - yıldız dövmesi yaptırarak gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 11:09 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:15
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        13 yıldır Galatasaray'da forma giyerek Türkiye'de en çok futbol oynayan yabancı futbolculardan bir olan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, eşi Patricia Callero'nun yeni dövmeleri bir hayli dikkat çekti.

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        Fernando Muslera, 2016'dan beri mutlu bir evlilik sürdürdüğü Patricia Callero ile bileğine ay - yıldız dövmesi yaptırdı.

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        "HER ZAMAN BİRLİKTE"

        Patricia Callero, Fernando Muslera ile bileklerinin göründüğü bu fotoğrafı; "Her zaman birlikte..." notuyla yayımladı.

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        Fernando Muslera ve Patricia Callero'nun; Dominique, Tiziana ve Kailash adında üç çocuğu bulunuyor.

        #fernando muslera
        #Patricia Callero
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