        FETÖ operasyonu: FETÖ'nün emniyet ve öğrenci sorumlusu yakalandı | SON DAKİKA

        FETÖ'nün emniyet ve öğrenci sorumlusu yakalandı

        Adana'da, FETÖ/PDY'nin emniyet ve öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiği belirlenen 53 yaşındaki Ahmet Sert, saklandığı apartman dairesine yapılan baskında yakalandı. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu saptanan Sert, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 23.09.2025 - 10:30
        FETÖ'nün emniyet ve öğrenci sorumlusu yakalandı
        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’nin emniyet yapılanmasına faaliyet gösterip, öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu belirlenen Ahmet Sert’in yakalanması için çalışma başlattı.

        6 YIL ÖNCE 'YAKALAMA' KARARI ÇIKARILDI

        DHA'daki habere göre ekipler, hakkında 6 yıl önce ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yakalama kararı çıkarılan Sert’in Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti.

        'BYLOCK' KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

        Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyelerinin, hakkında teşhis ve ifade verdiği Sert’in, örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu da belirlendi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Polis, belirlenen adrese yaptığı operasyonda Sert’i yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sert, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        #FETÖ
        #Son dakika haberler
