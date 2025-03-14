Feyza Civelek: İyi ki varsınız

Feyza Civelek, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerini korkutmuştu. Kolunun alçılı olduğu görülen fotoğrafını yayımlayan Civelek, kolunu kırdığını söylemişti.

Önceki gün kolundan ameliyat olduğunu duyuran Feyza Civelek'in tedavisi hastanede devam ediyor.

"HASTANEDE BİR ARADA"

Civelek'i, 'Kızılcık Şerbeti'ndeki rol arkadaşı Evrim Alasya ziyaret etti. Feyza Civelek dizinin aynı zamanda senaristi olan annesi Melis Civelek ve meslektaşı Evrim Alasya ile hastane odasından fotoğrafını "Canım annem ve Evrim'imle hastanede bir arada... İyi ki varsınız" yayımladı.

Evrim Alasya, Feyza Civelek ve Melis Civelek