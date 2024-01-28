Feyza Civelek'ten Settar Tanrıöğen açıklaması: İnşallah iyileşecek

Habertürk 'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Feyza Civelek, sevgilisi Alican Kurt ile birlikte Nişantaşı'daki bir açılışta objektiflere yansıdı.

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"ŞU AN YOĞUN BAKIMDA"

SHOW TV'de ekrana gelen 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda yer alan ve 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, cuma günü beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen hakkında konuştu. Civelek, "Set çok yoğun, çok güzel geçiyor. Fakat kötü bir haber aldık. Dizide 'Abdullah' karakterini canlandıran Settar abi beyin kanaması geçirmiş o yüzden hastanede şu an" dedi.

Feyza Civelek, gazetecilerin "Siz orada mıydınız?" şeklindeki sorusuna "Yok değildim. Gece kötüleşmiş. İnşallah toparlayacak, kendisi şu an yoğun bakımda. Herkes hastanede üzgünüz" yanıtını verdi.