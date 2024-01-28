Feyza Civelek'ten Settar Tanrıöğen açıklaması: İnşallah iyileşecek
'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, cuma günü beyin kanaması geçirmiş ardından acilen ameliyata alınmıştı. Operasyonu başarılı geçen Tanrıöğen'in dizideki rol arkadaşı Feyza Civelek, konuyla ilgili açıklamada bulundu: İnşallah iyileşecek
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Feyza Civelek, sevgilisi Alican Kurt ile birlikte Nişantaşı'daki bir açılışta objektiflere yansıdı.
"ŞU AN YOĞUN BAKIMDA"
SHOW TV'de ekrana gelen 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda yer alan ve 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, cuma günü beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen hakkında konuştu. Civelek, "Set çok yoğun, çok güzel geçiyor. Fakat kötü bir haber aldık. Dizide 'Abdullah' karakterini canlandıran Settar abi beyin kanaması geçirmiş o yüzden hastanede şu an" dedi.
Feyza Civelek, gazetecilerin "Siz orada mıydınız?" şeklindeki sorusuna "Yok değildim. Gece kötüleşmiş. İnşallah toparlayacak, kendisi şu an yoğun bakımda. Herkes hastanede üzgünüz" yanıtını verdi.
"İNŞALLAH İYİLEŞECEK"
Feyza Civelek, daha sonra "Sette bir belirti var mıydı?" şeklindeki soruyu ise şu sözlerle yanıtladı: Settar abiyi gördüm biraz kötüydü durumu ama bu şekilde olacağını hiç düşünmemiştim. İnşallah iyileşecek. Zaten son bölümde de dizide rol icabı kalp krizi geçirmişti bir de üstüne bu oldu o yüzden insanlar şok oldu ama iyileşecek inşallah Settar abiyi çok seviyorum. Buradan da çok öpüyorum acil şifalar diliyorum.
'Kızılcık Şerbeti'
Öte yandan Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; Settar Tanrıöğen, küçük bir operasyon geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Tanrıöğen, bilinci açık bir şekilde hastanede kontrol altında tutuluyor. Ünlü oyuncu, sağlık durumunu merak eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.
'Kızılcık Şerbeti'
Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili özel hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı açıklama yapmıştı. Çakmakçı; "Hastamız Settar Tanrıöğen bir haftadan beri üst solunum yolu enfeksiyonu şikâyetlerinin yanı sıra hareketlerde ve konuşmada yavaşlama ve ara sıra kısa süreli bilinç bulanıklığı ile 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 20.45'te hastanemize başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma kanaması saptanmıştır. Bu tanı üzerine yapılan ameliyatla kanamaya yol açan anevrizma başarılı bir şekilde kapatılmıştır. Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen'in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir" demişti.
'Kızılcık Şerbeti'
'Kızılcık Şerbeti'nde Settar Tanrıöğen'in canlandırdığı 'Abdullah', dizinin cuma akşamı yayınlanan bölümünde, şirketin yönetim kurulu başkanlığının elinden alınmasından sonra kalp krizi geçirdi.