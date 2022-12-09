Fikret Kuşkan da kadroda

Fikret Kuşkan

Mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını beyazperdeye aktaran ve 2023'te seyirciyle buluşacak olan 'Roza'; eğitimsizliğin, ekonomik sıkıntıların ve törenin nasıl yıkıcı etkileri olduğunu gözler önüne serecek.