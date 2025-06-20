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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde yarın Güney Kore ile karşılaşacak! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde yarın Güney Kore ile karşılaşacak!

        Filenin Sultanları, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasının üçüncü maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 10:27 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:27
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasının üçüncü maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

        FIVB Milletler Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanan milliler, Güney Kore karşısında namağlup ünvanını sürdürmeyi hedefliyor. Güney Kore ise VNL'de oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

        Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin

        Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

        Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

        Rezerv oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

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