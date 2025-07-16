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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın geniş kadrosu açıklandı! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları'nın geniş kadrosu açıklandı!

        Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 15:03 Güncelleme: 16.07.2025 - 15:03
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        Filenin Sultanları'nın geniş kadrosu açıklandı!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadrosu belli oldu.

        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek şampiyonada E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek.

        Millilerin geniş kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

        Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

        Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

        Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

        Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

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