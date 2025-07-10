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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi Çekya! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi Çekya!

        2025 Milletler Ligi'nde sahne alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 10:29 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:55
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        Sultanlar'ın sıradaki rakibi Çekya!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ikinci maçında yarın Çekya'yla karşılaşacak.

        Apeldoorn şehrinde oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30 da başlayacak. Hollanda'yı 3-0 yenerek 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

        Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan milliler, organizasyonda 22 puanla 4. sırada bulunuyor.

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