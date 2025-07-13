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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Sırbistan'a mağlup oldu! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, Sırbistan'a mağlup oldu!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde 3. haftanın son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, turnuvada normal sezonu 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle tamamladı. Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi Çin - ABD maçının ardından belli olacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.07.2025 - 22:35 Güncelleme: 13.07.2025 - 22:35
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        Filenin Sultanları, Sırbistan'a mağlup!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın son maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

        Apeldoorn şehrindeki Omnisport Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-18 ile önde tamamlayan Sırbistan, ikinci seti ise 25-20 kazandı.

        Üçüncü sette 25-18 ile galip gelen Sırbistan, müsabakayı 3-0 kazandı.

        Bu sonuçla Filenin Sultanları, turnuvada normal sezonu 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle tamamladı.

        Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi Çin - ABD maçının ardından belli olacak.

        FİNALLERİ GARANTİLEMİŞTİK

        Ay-yıldızlılar 3. haftanın ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelmişti.

        Ev sahibi ekibi set vermeden 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları organizasyonu ilk 8'de bitirmeyi garantileyerek Milletler Ligi finallerine kalmayı başarmıştı.

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        MİLLETLER LİGİ'NDE 4. MAĞLUBİYET

        Filenin Sultanları, 2025 Milletler Ligi'nde 4. mağlubiyetini yaşadı.

        Turnuvanın Çin'in ev sahipliği yaptığı ilk haftasını namağlup kapatan Milli Takım, Türkiye'de oynanan 2. haftanın ilk 3 maçını da kazanmayı başarmıştı.

        Filenin Sultanları, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 4. ve son karşılaşmada ise Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak Milletler Ligi'nde ilk kez kaybetmişti.

        Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nin 3. haftasının 2. karşılaşmasında Çekya'ya 3-1 mağlup olarak organizasyondaki 2. mağlubiyetini yaşamıştı.

        Milletler Ligi'nin 3. haftasının 3. maçında ise İtalya'ya karar setinde 3-2 kaybeden Milli Takım, turnuvada 3. kez yenilmişti.

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