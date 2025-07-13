Filenin Sultanları, Sırbistan'a mağlup oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın son maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Apeldoorn şehrindeki Omnisport Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-18 ile önde tamamlayan Sırbistan, ikinci seti ise 25-20 kazandı.

Üçüncü sette 25-18 ile galip gelen Sırbistan, müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu sonuçla Filenin Sultanları, turnuvada normal sezonu 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle tamamladı.

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MİLLETLER LİGİ'NDE 4. MAĞLUBİYET

Filenin Sultanları, 2025 Milletler Ligi'nde 4. mağlubiyetini yaşadı.

Turnuvanın Çin'in ev sahipliği yaptığı ilk haftasını namağlup kapatan Milli Takım, Türkiye'de oynanan 2. haftanın ilk 3 maçını da kazanmayı başarmıştı.

Filenin Sultanları, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 4. ve son karşılaşmada ise Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak Milletler Ligi'nde ilk kez kaybetmişti.

Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nin 3. haftasının 2. karşılaşmasında Çekya'ya 3-1 mağlup olarak organizasyondaki 2. mağlubiyetini yaşamıştı.

Milletler Ligi'nin 3. haftasının 3. maçında ise İtalya'ya karar setinde 3-2 kaybeden Milli Takım, turnuvada 3. kez yenilmişti.