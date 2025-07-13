Filenin Sultanları, Sırbistan'a mağlup oldu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde 3. haftanın son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, turnuvada normal sezonu 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle tamamladı. Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi Çin - ABD maçının ardından belli olacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın son maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Apeldoorn şehrindeki Omnisport Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-18 ile önde tamamlayan Sırbistan, ikinci seti ise 25-20 kazandı.
Üçüncü sette 25-18 ile galip gelen Sırbistan, müsabakayı 3-0 kazandı.
Bu sonuçla Filenin Sultanları, turnuvada normal sezonu 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle tamamladı.
Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi Çin - ABD maçının ardından belli olacak.
FİNALLERİ GARANTİLEMİŞTİK
Ay-yıldızlılar 3. haftanın ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelmişti.
Ev sahibi ekibi set vermeden 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları organizasyonu ilk 8'de bitirmeyi garantileyerek Milletler Ligi finallerine kalmayı başarmıştı.
MİLLETLER LİGİ'NDE 4. MAĞLUBİYET
Filenin Sultanları, 2025 Milletler Ligi'nde 4. mağlubiyetini yaşadı.
Turnuvanın Çin'in ev sahipliği yaptığı ilk haftasını namağlup kapatan Milli Takım, Türkiye'de oynanan 2. haftanın ilk 3 maçını da kazanmayı başarmıştı.
Filenin Sultanları, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 4. ve son karşılaşmada ise Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak Milletler Ligi'nde ilk kez kaybetmişti.
Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nin 3. haftasının 2. karşılaşmasında Çekya'ya 3-1 mağlup olarak organizasyondaki 2. mağlubiyetini yaşamıştı.
Milletler Ligi'nin 3. haftasının 3. maçında ise İtalya'ya karar setinde 3-2 kaybeden Milli Takım, turnuvada 3. kez yenilmişti.