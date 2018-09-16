Filipinler'i vuran Mangkut tayfunu Hong Kong'a ilerliyor: 28 ölü

Filipinler'in kuzey kıyılarını etkisi altına alan ve gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan Mangkhut tayfununda ölenlerin sayısı 28'e çıktı.

Emniyet Müdürü Oscar Albayalde, ülkeyi dün etkisi altına alan tayfundan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini bildirdi.

Ölenlerin çoğunun tayfunun sebep olduğu toprak kaymalarında yaşamını yitirdiğini belirten Abayalde, 100 binden fazla kişinin de güvenli yerlere tahliye edildiğini kaydetti.

Filipinli yetkililer, ülkenin kuzeyinde meydana gelen toprak kaymasında birçoğu altın madencisi olmak üzere 40'dan fazla kişinin göçük altında kaldığını açıkladı. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

HONG KONG'A DOĞRU İLERLİYOR

Hızı 100 kilometreye kadar düşen tayfunun Filipinler'deki etkisini yitirerek Çin'in güneyine ve Hong Kong'a doğru hareket ettiği aktarıldı.

Hawaii'deki Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki "süper tayfun"a dönüştüğünü duyurmuştu.

Bölgede 500 kadar uçuşun iptal edildiği ve 100 bin kişi için tahliye emri verildiği ifade edildi.

Hong Kong hükümet yetkilileri, şu ana kadar 111 kişinin kasırga bağlantılı yaralanmalar nedeniyle hastanelere başvurduğunu açıkladı. Hong Kong'da ayrıca en az 76 ağaç devrilme olayı rapor edildi.

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