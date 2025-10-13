Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Filistinli çocuklar, A Milli Takım'ın maçını tribünden izleyecek! - Futbol Haberleri

        Filistinli çocuklar, A Milli Takım'ın maçını tribünden izleyecek!

        Filistinli çocuklar, yarın Kocaeli'de oynanacak Türkiye-Gürcistan maçını tribünden izleyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 15:01 Güncelleme: 13.10.2025 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filistinli çocuklar, A Milliler'i izleyecek!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Futbol Takımı'nın yarın Kocaeli'de Gürcistan'la oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçını Filistinli çocuklar tribünde izleyecek.

        Karşılaşma öncesinde milli futbolcularla bir araya gelecek Filistinli çocuklar, ay-yıldızlı oyuncularla birlikte sahaya çıkarak maç önü seremonisine katılacak.

        Filistinli çocuklar, daha sonra aileleriyle birlikte karşılaşmayı tribünden takip edecek.

        Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ